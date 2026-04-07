Detuvieron a un alumno que llevó un arma cargada con seis balas a una escuela de Tucumán

Detuvieron a un alumno de 17 años que llevó un arma cargada con seis balas en una escuela secundaria de San Miguel de Tucumán, en un hecho que generó conmoción y puso en alerta a toda la comunidad educativa. El episodio ocurrió durante el horario de clases, cuando un estudiante advirtió la situación y alertó a las autoridades del establecimiento.

Según se informó, el hecho tuvo lugar en una institución ubicada en la periferia de la capital tucumana. Tras recibir la advertencia, los directivos activaron de inmediato el protocolo de seguridad y se comunicaron con el 911 para solicitar intervención policial.

Minutos más tarde, efectivos arribaron al establecimiento, coordinaron acciones con el personal docente e ingresaron al aula de cuarto año, donde se desarrollaba una clase de Biología. El procedimiento se llevó a cabo sin incidentes y el alumno fue reducido en el lugar.

Preocupación en la comunidad

Al requisar al joven, los agentes constataron que portaba un revólver cargado con seis municiones, lo que incrementó la preocupación entre estudiantes, docentes y familias.

De acuerdo a las primeras hipótesis, el adolescente habría ingresado al establecimiento con el arma con la intención de amedrentar a otros compañeros, aunque las causas del hecho aún están siendo investigadas.

Investigación en curso y posibles responsabilidades

Por tratarse de un menor de edad, el joven quedó a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar su situación procesal y las eventuales imputaciones que podrían corresponderle.