Activaron protocolo para situaciones complejas por alumno que llevó un arma a escuela de La Paz

Un alumno de 13 años llevó un arma de fabricación casera a una escuela de La Paz y la situación ameritó la activación del protocolo de actuación ante situaciones de riesgo en el ámbito educativo; el hecho ocurrió durante una jornada nocturna en la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº 24, que comparte edificio con la Primaria Nº 109.

Alumno llevó una tumbera a una escuela de La Paz

Según explicó a Elonce el coordinador de Direcciones Departamentales de Escuelas (DDE), Sebastián Benedetti, el menor exhibió la tumbera a una compañera, quien dio aviso a las autoridades educativas. A partir de ese momento, se puso en marcha la “hoja de ruta”, un protocolo que establece los pasos a seguir ante este tipo de situaciones.

Activación del protocolo

Entre las medidas adoptadas, se convocó de inmediato a la familia del estudiante y se lo retiró del aula para resguardar a la comunidad educativa. También se dio intervención a la Policía y a la línea 102, mientras el menor permanecía acompañado por sus familiares.

En la oportunidad, Benedetti destacó que la escuela no actuó de manera aislada, sino en coordinación con otros organismos. "Se actuó con celeridad, prontitud y eficiencia, siguiendo todos los pasos necesarios para resolver la situación", señaló el funcionario de Educación. No obstante, reconoció la preocupación que generó el hecho, aunque subrayó el accionar institucional: "Si bien es un episodio que preocupa, la escuela actuó correctamente”.

-guía de orientaciones

-propuesta didáctica consentimiento

-gráficas y recursos

Evaluación y seguimiento

Benedetti señaló que este tipo de situaciones son evaluadas de manera permanente para mejorar los protocolos existentes. Indicó que existe una red provincial que releva casos y permite ajustar las respuestas "de manera consensuada" ante hechos emergentes. Además, se trabaja en conjunto con distintos organismos para actualizar las recomendaciones cuando es necesario.

Activaron protocolo para situaciones complejas por alumno que llevó un arma a escuela de La Paz

Preocupación por la violencia

Si bien aclaró que no se registró un aumento alarmante en los casos, el funcionario del CGE admitió que preocupa la reiteración de episodios de violencia entre jóvenes. También advirtió sobre la difusión de estos hechos en redes sociales, lo que agrava el impacto.

"Cuando dos jóvenes se agreden, incluso fuera del ámbito escolar, muchas veces hay alguien que filma la situación, y eso también es parte de lo que debemos abordar", expuso Benedetti al tiempo que remarcó la necesidad de trabajar en la prevención: "Buscamos intervenir para reducir estos episodios, que a veces se originan por conflictos escolares o comentarios, y nos preocupa especialmente la violencia entre jóvenes, así como también otros casos que involucran a adultos y menores".

Rol de la familia y prevención

Desde la Coordinación de Direcciones Departamentales de Escuelas (DDE) remarcaron la importancia del acompañamiento familiar en este tipo de situaciones. “Si la familia se compromete, la situación se puede abordar de mejor manera”, sostuvo.

Asimismo, destacaron que las escuelas cuentan con protocolos de evacuación y respuesta ante emergencias, que se revisan y practican cada año.

El caso reavivó el debate sobre la convivencia escolar y la necesidad de fortalecer acciones preventivas para garantizar la seguridad en los establecimientos educativos.