Detallaron cómo funcionará el protocolo para actuar ante situaciones complejas en escuelas del CGE

El CGE presentó una nueva herramienta destinada a orientar la intervención ante situaciones complejas en instituciones educativas, en un contexto donde diferentes problemáticas generan preocupación en la comunidad escolar. La iniciativa busca ordenar criterios de actuación y reforzar el acompañamiento a estudiantes desde las propias escuelas.

La presentación estuvo a cargo de Betiana Clarisa Zalazar, coordinadora de Educación Sexual Integral y Políticas de Cuidado; Javier Burgos, integrante del equipo de ESI; y Débora Schoj, del equipo técnico pedagógico PASEC, quienes brindaron detalles sobre el funcionamiento de la propuesta.

Desde el CGE indicaron que el material ya fue distribuido a docentes, directivos y supervisores, tanto en formato digital como físico, y que se encuentra disponible en los sitios oficiales del organismo.

Una herramienta para ordenar intervenciones en la escuela

Javier Burgos explicó que la hoja de ruta se enmarca dentro de una estrategia más amplia vinculada a la Educación Sexual Integral. En ese sentido, señaló que se trata de una política que incluye distintos materiales y líneas de trabajo que se vienen desarrollando en el sistema educativo.

“La hoja de ruta se presenta en el marco de una agenda de ESI, donde ya se trabajó una guía de orientación y materiales sobre consentimiento”, indicó el integrante del equipo, al referirse al conjunto de herramientas disponibles.

Por su parte, Débora Schoj remarcó que el objetivo principal es organizar los recursos con los que ya cuentan las instituciones. “La hoja de ruta es una herramienta que organiza el material que la escuela ya tiene y da autonomía para pensar cada situación”, explicó.

Equipo de ESI del CGE.

Qué situaciones contempla y cómo se aborda

El documento está pensado para intervenir ante distintos escenarios que pueden surgir en el ámbito escolar, muchos de ellos vinculados a problemáticas complejas que requieren respuestas coordinadas.

En ese sentido, Schoj detalló que se trata de situaciones como abusos, violencia, problemáticas de salud mental o conflictos entre pares, entre otras. También explicó que cada caso debe ser analizado en su contexto, con un enfoque que priorice el cuidado de los estudiantes.

Además, destacó que las instituciones no trabajan solas, ya que cuentan con equipos técnicos y referentes en cada departamento que acompañan a directivos, docentes y familias en el abordaje de estas situaciones.

El rol de docentes y el acompañamiento institucional

Betiana Clarisa Zalazar puso el foco en el papel de los docentes dentro de este proceso y en la importancia de su vínculo con los estudiantes. En ese sentido, destacó que los equipos educativos están preparados para intervenir en estos escenarios.

“Tenemos docentes formados y capacitados para acompañar a los estudiantes en estas situaciones”, afirmó la coordinadora, al tiempo que remarcó la cercanía que existe en el ámbito escolar.

En esa línea, agregó: “El estudiante, cuando atraviesa una situación compleja, busca ser escuchado por el docente”, subrayando la centralidad de ese vínculo en el acompañamiento.

Protocolo del CGE.

Trabajo articulado ante problemáticas complejas

Desde el organismo también remarcaron que el abordaje de estas situaciones requiere una articulación con otras áreas del Estado, más allá del ámbito educativo.

“A situaciones complejas, respuestas complejas”, sintetizó Schoj, al explicar que se trabaja en conjunto con organismos de salud, justicia y protección de derechos.

La hoja de ruta forma parte de las acciones impulsadas por el CGE en el marco de los 20 años de la ESI, con el objetivo de fortalecer las herramientas institucionales frente a los desafíos actuales dentro de las escuelas.