Semana ESI en escuelas: explicaron ejes, contenidos y abordajes

El CGE lanzó una semana provincial de acciones al cumplirse 20 años de la ley ESI, una iniciativa que se desarrolla del 6 al 10 de abril en todas las instituciones educativas de Entre Ríos. La propuesta busca promover el abordaje de la Educación Sexual Integral mediante actividades, talleres y materiales pedagógicos diseñados para cada nivel educativo.

Desde el Consejo General de Educación explicaron que la semana forma parte del calendario escolar y que cada institución tiene la libertad de adaptar las propuestas según su contexto. Los materiales son distribuidos a través de supervisores y equipos directivos para su implementación en las aulas.

En diálogo con Elonce, la coordinadora de Educación Sexual Integral y Políticas de Cuidado, Clarisa Zalazar, explicó: “La idea es que cada institución se apropie del material y lo trabaje de manera creativa, ya sea a través de un flyer o en formato taller. La metodología de trabajo es libre. Una vez finalizada la semana, las instituciones comparten sus producciones para socializar el trabajo de cada docente y de los estudiantes de toda la provincia, lo cual es muy valioso”.

Ejes de trabajo y enfoque en el consentimiento

La ESI, establecida por la Ley Nacional 26.150, se implementa en todos los niveles educativos y aborda múltiples dimensiones vinculadas al desarrollo integral de las personas. En ese marco, Zalazar detalló: “Dentro de esta normativa contamos con cinco ejes en los que se integran todas las temáticas: el cuidado del cuerpo y la salud, la valoración de la afectividad, el ejercicio de los derechos, el respeto por la diversidad y la garantía de la equidad de género”.

En esta edición, el eje central es el consentimiento, entendido como una herramienta clave para la convivencia y el respeto. “Lo trabajamos porque creemos que la escuela es un espacio de escucha y de expresión para los estudiantes, un lugar que ellos eligen para manifestar lo que les atraviesa y lo que les sucede cotidianamente”, señaló.

Además, se busca promover la reflexión a partir de preguntas simples que permitan abordar problemáticas actuales, especialmente vinculadas al uso de redes sociales y situaciones de hostigamiento.

Prevención, acompañamiento y rol docente

Durante la semana también se difundieron materiales orientados a la prevención e intervención ante situaciones complejas dentro del ámbito escolar. En ese sentido, Zalazar indicó: “Trabajamos no solo en la prevención, sino también en la posvención y la intervención”.

El CGE lanza una semana provincial de acciones al cumplirse 20 años de la Ley de ESI

Asimismo, destacó la importancia de los proyectos institucionales (PIESI), que permiten adaptar la implementación de la ESI a cada realidad escolar. “Es el proyecto institucional de educación sexual integral. Es allí donde cada institución con su contexto, con sus emergentes y problemáticas, deciden qué temáticas van a abordar año a año”.

Finalmente, la funcionaria subrayó el rol clave de los docentes en la implementación de la ley: “Contamos con docentes formados en ESI con la capacidad de atender a los diferentes estudiantes y sus diversas situaciones. No es una tarea menor, y aprovecho este espacio para agradecer el enorme trabajo que realizan día a día, acompañando, conteniendo y apoyando a los estudiantes”, concluyó.