Semana ESI en escuelas: explicaron ejes, contenidos y abordajes

REDACCIÓN ELONCE
El CGE comenzó una semana provincial de acciones al cumplirse 20 años de la ley ESI con actividades en escuelas de toda la provincia. La coordinadora explicó a Elonce cómo se aborda.
El CGE lanzó una semana provincial de acciones al cumplirse 20 años de la ley ESI, una iniciativa que se desarrolla del 6 al 10 de abril en todas las instituciones educativas de Entre Ríos. La propuesta busca promover el abordaje de la Educación Sexual Integral mediante actividades, talleres y materiales pedagógicos diseñados para cada nivel educativo.
Desde el Consejo General de Educación explicaron que la semana forma parte del calendario escolar y que cada institución tiene la libertad de adaptar las propuestas según su contexto. Los materiales son distribuidos a través de supervisores y equipos directivos para su implementación en las aulas.
En diálogo con Elonce, la coordinadora de Educación Sexual Integral y Políticas de Cuidado, Clarisa Zalazar, explicó: “La idea es que cada institución se apropie del material y lo trabaje de manera creativa, ya sea a través de un flyer o en formato taller. La metodología de trabajo es libre. Una vez finalizada la semana, las instituciones comparten sus producciones para socializar el trabajo de cada docente y de los estudiantes de toda la provincia, lo cual es muy valioso”.
Ejes de trabajo y enfoque en el consentimiento
La ESI, establecida por la Ley Nacional 26.150, se implementa en todos los niveles educativos y aborda múltiples dimensiones vinculadas al desarrollo integral de las personas. En ese marco, Zalazar detalló: “Dentro de esta normativa contamos con cinco ejes en los que se integran todas las temáticas: el cuidado del cuerpo y la salud, la valoración de la afectividad, el ejercicio de los derechos, el respeto por la diversidad y la garantía de la equidad de género”.
En esta edición, el eje central es el consentimiento, entendido como una herramienta clave para la convivencia y el respeto. “Lo trabajamos porque creemos que la escuela es un espacio de escucha y de expresión para los estudiantes, un lugar que ellos eligen para manifestar lo que les atraviesa y lo que les sucede cotidianamente”, señaló.
Además, se busca promover la reflexión a partir de preguntas simples que permitan abordar problemáticas actuales, especialmente vinculadas al uso de redes sociales y situaciones de hostigamiento.
Prevención, acompañamiento y rol docente
Durante la semana también se difundieron materiales orientados a la prevención e intervención ante situaciones complejas dentro del ámbito escolar. En ese sentido, Zalazar indicó: “Trabajamos no solo en la prevención, sino también en la posvención y la intervención”.
Asimismo, destacó la importancia de los proyectos institucionales (PIESI), que permiten adaptar la implementación de la ESI a cada realidad escolar. “Es el proyecto institucional de educación sexual integral. Es allí donde cada institución con su contexto, con sus emergentes y problemáticas, deciden qué temáticas van a abordar año a año”.
Finalmente, la funcionaria subrayó el rol clave de los docentes en la implementación de la ley: “Contamos con docentes formados en ESI con la capacidad de atender a los diferentes estudiantes y sus diversas situaciones. No es una tarea menor, y aprovecho este espacio para agradecer el enorme trabajo que realizan día a día, acompañando, conteniendo y apoyando a los estudiantes”, concluyó.