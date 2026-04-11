Operativo contra la caza furtiva en Federal: secuestraron armas y carne de fauna silvestre

En el marco de una investigación por caza furtiva, este sábado se desarrolló un importante operativo en Federal, donde se llevaron a cabo dos allanamientos con resultados positivos.

El procedimiento fue realizado por la Brigada de Abigeato, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, en conjunto con personal de la Jefatura Departamental Federal, en el marco de infracciones a la Ley Provincial de Caza y a la Ley Nacional de Armas y Explosivos.

Operativos por caza furtiva en Federal. Créditos: Jefatura Departamental Federal

Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías local y se concretaron en dos domicilios: uno ubicado en calle Tacuarí y otro en el barrio IAPV, sobre Ruta Provincial 5.

El detalle de los operativos

En el primer domicilio, habitado por un hombre de 45 años, se secuestraron aproximadamente 15 kilogramos de carne de carpincho despostada. En el segundo, donde reside un hombre de 50 años, los efectivos incautaron una carabina calibre .22, un rifle de aire comprimido calibre 5,5 y cerca de 20 kilogramos de carne de distintas especies silvestres, entre ellas carpincho, ciervo, jabalí y viracho.

Los resultados fueron informados al Juzgado de Transición y Garantías de Federal, y los involucrados quedaron supeditados a la causa judicial. En tanto, la carne secuestrada fue desnaturalizada tras ser inspeccionada por un médico veterinario policial.

Operativos por caza furtiva en Federal. Créditos: Jefatura Departamental Federal

Del operativo también participaron efectivos de la División Operaciones y Seguridad Pública, Guardia Especial y la Sección Comando Radioeléctrico, todos dependientes de la Jefatura Departamental Federal.

Desde la fuerza recordaron que especies como el carpincho y el viracho o guazuncho forman parte de la fauna autóctona protegida, por lo que su caza está prohibida por ley.

Operativos por caza furtiva en Federal. Créditos: Jefatura Departamental Federal

Este tipo de intervenciones se enmarca en los operativos “Campo Seguro”, que buscan reforzar la prevención de delitos rurales y el cumplimiento de la normativa vigente en todo el territorio de Entre Ríos.