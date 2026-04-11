Circulaba sin seguro, le secuestraron el auto y fue detenido tras agredir a los policías

REDACCIÓN ELONCE
El hecho ocurrió durante un control en la vía pública de Concepción del Uruguay. El conductor reaccionó con violencia ante el secuestro del vehículo y terminó detenido por amenazas y resistencia.
Conductor detenido tras agredir a policías en control vehicular fue el saldo de un procedimiento realizado durante la madrugada en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde un hombre de 37 años terminó alojado en la Alcaidía luego de protagonizar un violento episodio con efectivos de seguridad y agentes de tránsito.
El hecho se inició alrededor de las 4:10 en la intersección de calle 25 de Mayo y las vías del ferrocarril, cuando personal del Comando Radioeléctrico interceptó un Volkswagen Bora gris para un control de rutina. Durante la verificación de la documentación, los uniformados constataron que el vehículo no contaba con seguro obligatorio.
Ante esta irregularidad, se dio intervención a personal de Tránsito Municipal, que procedió al secuestro del rodado conforme a la normativa vigente.
Escalada de violencia y detención
Al conocer la medida, el conductor adoptó una actitud hostil, profiriendo insultos y amenazas hacia los efectivos policiales y agentes municipales. En un primer momento, el hombre se retiró del lugar, pero minutos después regresó con la intención de recuperar el vehículo por la fuerza.
Según indicaron fuentes policiales, el individuo se resistió físicamente al accionar de los agentes, lo que obligó a su inmediata reducción para evitar mayores incidentes.
Tras ser controlada la situación, el hombre fue aprehendido y trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera.
Intervención judicial y cargos
El detenido quedó alojado por infracción a los artículos 41 y 43 de la Ley Contravencional N.º 3815, vinculados a desorden y resistencia a la autoridad. Además, uno de los funcionarios policiales radicó una denuncia penal por amenazas, debido a la gravedad de las intimidaciones que el sujeto habría manifestado durante el procedimiento.
El caso quedó a disposición de la Justicia, que deberá avanzar en las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.