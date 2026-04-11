Allanamiento por narcomenudeo en Santa Elena: secuestraron 21 plantas de cannabis e identificaron a dos personas

En horas de la mañana de este sábado 11 de abril, personal de la División Drogas Peligrosas de La Paz, en conjunto con la Guardia Especial dependiente de la Jefatura Departamental La Paz, llevó adelante un allanamiento en la zona céntrica de la ciudad de Santa Elena en el marco de una causa por narcomenudeo.

El procedimiento se realizó como cierre de una investigación previa que se tramita en la UFI La Paz, desde donde se gestionó la correspondiente orden judicial ante el Juzgado de Garantías local.

Jefatura Departamental La Paz

Según informaron fuentes policiales, el operativo arrojó resultados positivos.

El hallazgo durante el operativo

Durante el allanamiento se logró el secuestro de 21 plantas de la especie Cannabis Sativa, algunas de las cuales superaban los tres metros de altura, además de una importante cantidad de cogollos y otros elementos de interés para la causa.

Jefatura Departamental La Paz

Asimismo, fueron identificadas dos personas mayores de edad, quienes quedaron supeditadas a la investigación judicial en curso.

Desde la fuerza destacaron el trabajo coordinado entre las distintas áreas dependientes de la Jefatura Departamental La Paz, en el marco de las acciones que se vienen desarrollando para combatir el narcomenudeo en la región.