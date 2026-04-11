Intentó estafar al seguro con una falsa denuncia por robo de neumáticos y terminó confesando

Un insólito caso fue esclarecido por personal de la Jefatura Departamental Colón, que investigaba el supuesto robo de neumáticos de una camioneta, pero terminó descubriendo que se trataba de una maniobra fraudulenta para cobrar un seguro.

El hecho había sido denunciado por un hombre de 65 años, oriundo de Buenos Aires y domiciliado en la ciudad de Colón. Según su relato, desconocidos le habían sustraído dos neumáticos del lateral derecho y la rueda de auxilio de su camioneta Toyota Hilux, la cual —afirmó— había quedado apoyada sobre piedras en la zona de la bajada de lanchas, al norte de la ciudad, según informó LaPirámide.

Inconsistencias que encendieron la sospecha

A partir de la denuncia, se iniciaron tareas investigativas. Los efectivos detectaron inconsistencias en el testimonio del denunciante, lo que motivó una verificación del vehículo.

Tras localizar tanto al hombre como a la camioneta, el personal policial realizó una inspección del rodado. Fue entonces cuando se constató que el vehículo tenía todos los neumáticos colocados y en las mismas condiciones que habían sido reportadas como robadas.

Confesión y causa judicial en curso

Frente a la evidencia reunida por el personal policial, el hombre terminó admitiendo que la denuncia era falsa. Reconoció que su intención era que la aseguradora le cubriera el reemplazo de las cubiertas, que se encontraban en mal estado.

Ante esta situación, intervino la Unidad Fiscal de Colón, que dispuso la continuidad de las actuaciones judiciales. El denunciante quedó supeditado a la causa por falsa denuncia.