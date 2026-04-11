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Policiales Operativo en tres ciudades

Secuestraron tres vehículos en localidades de Paraná Campaña tras investigación por estafa

Los procedimientos se realizaron en Cerrito, Hernandarias y Paraná. Los rodados quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa por presuntas maniobras delictivas.

11 de Abril de 2026
Secuestro de vehículos por estafa en Paraná Campaña.
Secuestro de vehículos por estafa en Paraná Campaña. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Los procedimientos se realizaron en Cerrito, Hernandarias y Paraná. Los rodados quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa por presuntas maniobras delictivas.

Secuestro de vehículos por estafa en Paraná Campaña fue el resultado de una serie de procedimientos realizados el 10 de abril en distintas localidades entrerrianas, en el marco de una investigación por presuntas maniobras delictivas.

 

Personal policial llevó adelante operativos simultáneos en Cerrito, Hernandarias y Paraná, tras reunir pruebas suficientes que permitieron solicitar allanamientos y requisas vehiculares ante la Fiscalía Especializada interviniente.

 

Como saldo, se logró el secuestro de tres vehículos presuntamente vinculados a la causa: una camioneta Volkswagen Amarok V6, una SUV Chery Tiggo y una Ford Ranger, todas con dominios del Mercosur.

 

Peritajes y avance de la causa

 

Los rodados quedaron a disposición de la Justicia para la realización de peritajes y su eventual restitución a las víctimas damnificadas.

La causa continúa en etapa investigativa con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

 

En el expediente hay una persona supeditada, mientras se profundizan las tareas investigativas con intervención de distintas áreas de la Policía de Entre Ríos.

Temas:

estafa camioneta Hernandarias Cerrito Paraná allanamientos
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