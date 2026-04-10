Abogado entrerriano admitió culpabilidad por estafa, lesiones y administración fraudulenta: la condena

En una audiencia de juicio abreviado celebrada este jueves 9 de abril en los tribunales de Concordia, el abogado Pedro De La Madrid admitió su culpabilidad en una extensa serie de ilícitos, en el marco de un proceso judicial que derivó en un acuerdo de condena. El caso, bajo la investigación de la fiscal Daniela Montangie, incluye delitos que van desde la estafa procesal hasta el ejercicio ilegal de la profesión.

El imputado, según consta en la causa, aceptó su responsabilidad penal en una compleja trama de hechos delictivos que fueron detallados durante la audiencia.

La investigación judicial determinó una serie de conductas ilícitas atribuidas al letrado, lo que permitió avanzar hacia un acuerdo de juicio abreviado entre las partes involucradas.

Delitos admitidos en la causa

Durante la audiencia, se detalló que el imputado aceptó ser autor material de múltiples delitos. Entre ellos se encuentran tres hechos de ejercicio ilegal de la profesión y quebrantamiento de inhabilitación judicial, lesiones leves, falsificación de instrumento público y uso de documento público falsificado, además de dos hechos de estafa procesal, publicó Concordia Policiales.

También se le atribuyen hurto, sustracción y ocultamiento de documentos, así como administración fraudulenta en concurso ideal con falsificación de documento público, conformando un expediente de alta complejidad judicial.

Condena y cumplimiento efectivo

El acuerdo de juicio abreviado establece una pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Esto implica que, una vez que la sentencia quede firme, el abogado deberá ser trasladado a una unidad penal para cumplir la condena.

Resolución final en manos de la Justicia

Tras la audiencia, el expediente quedó en manos del vocal Germán Dri, quien será el encargado de evaluar la homologación del acuerdo alcanzado entre las partes.

Se espera que en los próximos días el magistrado dicte la sentencia definitiva.