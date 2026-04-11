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Un docente de una escuela primaria fue denunciado por presunto abuso sexual a tres alumnas en Misiones

Un docente de escuela primaria fue denunciado por el supuesto abuso sexual de tres alumnas en Misiones. La acusación fue radicada por familiares de las menores. El caso es investigado por la Justicia.

11 de Abril de 2026
Habrían sucedido durante el ciclo lectivo 2023-2024.
Habrían sucedido durante el ciclo lectivo 2023-2024.

REDACCIÓN ELONCE

Un docente de escuela primaria fue denunciado por el supuesto abuso sexual de tres alumnas en Misiones. La acusación fue radicada por familiares de las menores. El caso es investigado por la Justicia.

Un docente de 41 años fue denunciado por presunto abuso sexual contra tres estudiantes de la Escuela Primaria 643 Hugo Wast, en la localidad misionera de Jardín América.

 

Las acusaciones fueron radicadas por familiares de las menores, quienes señalaron conductas inapropiadas reiteradas por parte del maestro en el ámbito escolar, lo que derivó en la intervención de la Comisaría de la Mujer y del Juzgado de Instrucción local.

 

Según detalló el medio Primera Edición, los padres de las menores señalaron que el hecho habría sucedido durante el ciclo lectivo 2023-2024.

 

Las conductas inapropiadas

De acuerdo con los relatos, las tres niñas habrían sufrido abusos con el mismo modus operandi. "El maestro las hacía sentar en su regazo para corregir tareas, tocándoles la cintura y acariciándoles el cabello", se detalló en la denuncia.

Además, se los denunciantes mencionaron diferentes métodos de manipulación que el hombre habría utilizado contra las menores, con el objetivo de desacreditarlas.

 

“En 2023 comenzaron las conductas inapropiadas de este docente con mi hija, que entonces tenía ocho años y cursaba tercer grado. Sin embargo, ella no contó nada hasta hace unos quince días, cuando rompió el silencio ante una maestra, quien a su vez nos avisó. Ante la pregunta de por qué no lo había dicho antes, mi hija respondió que pensó que estaba bien porque le hacía lo mismo a sus compañeritas”, relató una de las denunciantes a medios locales.

 

Qué dijeron en la escuela

Si bien la denuncia fue radicada en la Fiscalía de Instrucción de Jardín América hace tres días, los progenitores de las menores apuntaron contra las autoridades del establecimiento educativo y aseguraron que tenían conocimiento del hecho.

“En 2023 ya existían actas escolares en las que otros padres manifestaron preocupación por el comportamiento del educador, pero solo lo cambiaron de turno en 2024. Al año siguiente, en octubre de 2025, los dos primeros padres afectados radicaron denuncias en la Comisaría de la Mujer de Jardín América. Sin embargo, no hubo respuestas”, señaló una de las madres.

 

Asimismo, la denunciante alegó que fue a hablar con la directora del establecimiento luego de radicar la denuncia. "Me respondió: recién me entero. Además, en una reunión de padres, los directivos habrían defendido al docente diciendo que ‘fue exceso de afecto’ y que ‘si era una mujer no se habrían quejado", afirmó.

Temas:

Abuso sexual docente escuela primaria conductas inapropiadas
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