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Explosión en Villaguay: renuevan pedido de cadena de oración por uno de los heridos

El parte médico de Martín encendió la preocupación: ingresó a quirófano en las últimas horas y su estado general presenta complicaciones.

11 de Abril de 2026
Martín Kloster, uno de los heridos.
Martín Kloster, uno de los heridos. Foto: Delco Digital.

El parte médico de Martín encendió la preocupación: ingresó a quirófano en las últimas horas y su estado general presenta complicaciones.

El parte médico de Martín, uno de los heridos por la explosión en un local comercial de Villaguay hace tres semanas, generó preocupación en las últimas horas luego de que se confirmara su ingreso a quirófano y un deterioro en su estado general. La información fue difundida por su entorno cercano, que detalló la complejidad del cuadro clínico.

 

 

De acuerdo a lo comunicado, el paciente presenta un compromiso significativo en los pulmones, lo que agrava su condición, junto con una complicación en su pierna derecha que también requiere atención médica intensiva.

 

Este escenario mantiene en alerta al equipo de profesionales que lo asiste, quienes continúan monitoreando su evolución de manera constante tras la intervención quirúrgica.

 

Preocupación por la evolución y pedido de oración

 

El parte médico de Martín también incluyó un pedido especial por parte de los médicos, quienes solicitaron una cadena de oración para acompañar el proceso. Según indicaron, el apoyo emocional y espiritual resulta clave en este momento crítico, señaló Delco Digital.

 

En este contexto, familiares y allegados reforzaron el mensaje a través de redes sociales, donde se multiplicaron las muestras de afecto, mensajes de aliento y acompañamiento.

 

La situación, descrita como delicada, genera incertidumbre sobre la evolución en las próximas horas, consideradas decisivas para determinar la respuesta del organismo al tratamiento.

Temas:

cadena de oración Martín Kloster explosión en Villaguay
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