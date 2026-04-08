Sigue siendo crítico el estado de salud de joven herida tras explosión en Villaguay

El pasado 27 de marzo se registró una explosión en resto bar de la ciudad de Villaguay que dejó como saldo cuatro heridos de consideración.

Uno de ellos recibió el alta, pero los otros tres siguen internados en distintos centros asistenciales, con cuadros críticos.

En el caso de Lucía, una de las más afectadas, fue trasladada al Sanatorio Güemes de Buenos Aires.

El último parte médico indica que presenta un cuadro crítico, con los pulmones comprometidos, lo que implica riesgo de vida. Se le están administrando nuevos antibióticos para combatir una infección en sangre, y los profesionales advirtieron que podrían surgir nuevas infecciones debido al alto porcentaje de quemaduras.

Actualmente, su presión se mantiene estable, aunque puede presentar variaciones. Además, se evalúa la posibilidad de realizarle una traqueotomía en el transcurso de la semana, indica Delco Digital.

Por su parte, Martín Kloster, propietario del bar, muestra una leve mejoría, evidenciando mayor estabilidad. Sin embargo, continúa en estado sumamente delicado, con una importante infección, producto de las quemaduras internas, que los médicos intentan contrarrestar.

También se informó que aún no pueden colocarle una sonda debido a dichas lesiones internas.

Familiares y allegados de Martín y Lucía, siguen pidiendo cadenas de oración por la pronta recuperación de ambos.

Sobre el tercer herido, Nicolás Conci, fue trasladado a principios de abril al Hospital Italiano de Almagro, donde permanece sedado, entubado y recibiendo cuidados intensivos. Según el último parte médico, su función renal se mantiene estable y el control pulmonar es constante, con expectativas de mejoría.