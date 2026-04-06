Piden cadena de oración para uno de los heridos por la explosión en Villaguay: se encuentra en estado crítico

El estado crítico de Martín Kloster mantiene en vilo a la comunidad de Villaguay, luego de que se conociera el último parte médico que describe una situación de extrema gravedad. El joven permanece internado mientras atraviesa una compleja recuperación tras la explosión ocurrida días atrás en la ciudad, un hecho que conmocionó a vecinos y allegados.

De acuerdo a la información difundida por su entorno familiar, el cuadro de salud es delicado y evoluciona con complicaciones severas. Martín presenta un fuerte compromiso pulmonar, con daño significativo en sus vías respiratorias y una infección que agrava aún más su estado general. La situación es considerada crítica por los profesionales que lo asisten.

Además, el parte advierte sobre el riesgo de un paro cardiorrespiratorio, lo que incrementa la preocupación en torno a su evolución en las próximas horas. En este contexto, la incertidumbre domina a familiares y amigos, que siguen de cerca cada novedad médica con cautela y esperanza.

Angustia, fe y acompañamiento

Frente a este escenario, la familia de Martín Kloster expresó públicamente el difícil momento que atraviesan. Señalaron que se trata de horas de profunda angustia, pero también remarcaron la importancia de sostener la esperanza en medio de la adversidad.

El acompañamiento de la comunidad de Villaguay se ha hecho sentir desde el primer momento, con múltiples gestos de apoyo y solidaridad hacia la familia. Vecinos, amigos y conocidos se han unido en muestras de afecto, reflejando el impacto que la situación ha generado en toda la ciudad.

Foto: Archivo Elonce.

En ese marco, la familia destacó la relevancia de la fe como sostén en este proceso, apelando a la unión colectiva para acompañar a Martín en este momento tan delicado.

Pedido de cadena de oración

Como parte de este llamado, realizaron un pedido especial a la comunidad: solicitaron que quienes puedan se sumen a una cadena de oración por la salud de Martín Kloster. La iniciativa busca generar una red de apoyo espiritual que fortalezca tanto al paciente como a su entorno cercano.

“Cada rezo y cada gesto de amor suma”, señalaron en diálogo con Delco Digital, en un mensaje cargado de emoción que rápidamente se replicó entre vecinos y en redes sociales. La frase resume el espíritu de un pedido que trasciende lo individual y convoca a toda la comunidad.