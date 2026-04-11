Incautaron más de 1.300 kilos de marihuana en Misiones

Incautaron casi una tonelada y media de marihuana, en un procedimiento que se realizó en la localidad de Puerto Libertad en Misiones.

Fueron resultado de los patrullajes dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional, para combatir el narcotráfico en la frontera, efectivos de la Prefectura Naval Argentina.

Hallazgo y magnitud del cargamento

El operativo se inició cuando el personal de la delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones local detectó que un grupo de personas realizaba un acopio de estupefacientes, en una zona de monte cercana al puente Paranay.

A raíz de esto, se desplegó un operativo que incluyó medios fluviales y terrestres, en conjunto con un rastrillaje por el lugar para dar con la mercadería. Como resultado de la pesquisa, se detectaron 40 bultos ocultos entre la maleza, a unos 2.500 metros de la costa del río Paraná.

Intervención judicial

Posteriormente, se constató que se trataba de marihuana, por un peso superior a los 1.332 kilos y con un valor mayor a los 4.600 millones de pesos. Interviene en la causa la Fiscalía Federal y la Secretaría a cargo del Dr. Arlindo Otto Kurtz y el Juzgado Federal de Oberá.