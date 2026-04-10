Condenaron a pareja que fue descubierta en Ruta 14 cuando transportaba cocaína por Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a dos personas por transporte de estupefacientes tras un operativo en Ruta 14. Llevaban más de 10 kilos de cocaína ocultos en el vehículo y en el cuerpo. Las penas fueron de seis años de prisión para el hombre y prisión domiciliaria para la mujer.
El transporte de estupefacientes por parte de una pareja, fue el eje del fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, que homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a dos personas oriundas de Misiones por trasladar cocaína en un vehículo interceptado en la Ruta Nacional 14.
La resolución fue adoptada el jueves 9 por la jueza Mariela Emilce Rojas, quien actuó con integración unipersonal en el tribunal. Los imputados, identificados como EGR, de 43 años, chofer de larga distancia, y GHM, de 48 años, ama de casa, fueron considerados autor y partícipe secundaria, respectivamente, del delito de transporte de estupefacientes.
En el fallo se dispuso para el hombre una pena de cinco años de prisión, que fue unificada con una condena previa de tres años en suspenso dictada por el Tribunal Oral Federal de Formosa en septiembre de 2024. De este modo, se fijó una pena única de seis años de prisión efectiva, revocándose el carácter condicional de la condena anterior.
Penas diferenciadas y modalidad de cumplimiento
En tanto, la mujer fue condenada a tres años y dos meses de prisión, que cumplirá bajo la modalidad de prisión domiciliaria, en virtud de las circunstancias evaluadas en el acuerdo entre las partes y homologado por la magistrada.
Según se consignó en la resolución, el análisis pericial sobre los paquetes incautados determinó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 10,430 kilogramos. La conducta de ambos fue encuadrada en el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte.
El acuerdo estableció que los imputados debían responder como coautores del hecho, al considerarse acreditada su intervención en el traslado de la sustancia ilícita con fines de comercialización.
El operativo que permitió el hallazgo
El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 16 de enero de 2025, alrededor de las 7:40, cuando personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos realizaba un operativo de control en el kilómetro 341 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción del departamento Federación.
Durante el procedimiento, los agentes detuvieron un Peugeot 307 en el que se trasladaban los acusados. En el marco de la inspección de rutina, los efectivos advirtieron un comportamiento sospechoso en el conductor, que presentaba signos de nerviosismo.
Además, observaron un elemento llamativo en la zona del pecho, lo que motivó que le solicitaran abrir la campera. Al hacerlo, constataron que llevaba adherido al cuerpo, con cinta adhesiva, un paquete rectangular de color marrón en la zona intercostal derecha.
Droga oculta en el vehículo y pertenencias
La inspección del rodado permitió detectar otros paquetes ocultos. En la zona interna del paragolpes trasero se encontraron varios bultos envueltos en cinta azul, lo que reforzó las sospechas de los agentes.
En total, el hombre llevaba adosados al cuerpo cuatro paquetes rectangulares, mientras que en el vehículo se hallaron otros cinco paquetes con características similares. A su vez, en una cartera de cuero negro ubicada en el asiento trasero, perteneciente a la mujer, se encontró otro paquete envuelto en film y cinta verde.
El procedimiento culminó con el secuestro del material estupefaciente y la detención de ambos ocupantes del vehículo, dando inicio a la investigación judicial que derivó en la condena.
Valoración de la prueba y peritajes
Al momento de fundamentar la sentencia, la jueza Rojas consideró que el conjunto de pruebas reunidas resultaba suficiente para acreditar la responsabilidad penal de los imputados y homologar el acuerdo de juicio abreviado.
En ese sentido, destacó que las pericias realizadas sobre el teléfono celular del imputado permitieron reconstruir aspectos relevantes de la maniobra delictiva, así como también el secuestro de la droga durante el operativo vial.
Asimismo, se incorporaron resultados de análisis químicos sobre las distintas muestras secuestradas. Las sustancias identificadas como M-A1 a M-A4 correspondieron a cocaína base, mientras que otras muestras dieron resultado negativo para sustancias como ketamina o MDMA.
Determinación del delito y finalidad de comercialización
Por último, se estableció que una de las muestras analizadas, identificada como M-C1, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, consolidando la hipótesis de tráfico de estupefacientes.
La magistrada explicó que el delito de transporte de estupefacientes requiere la existencia de un elemento subjetivo vinculado a la finalidad de comercialización, lo que se denomina “ultra intención” del autor.
En ese marco, sostuvo que la cantidad de droga incautada, sumada a los elementos de prueba y a la admisión de los hechos por parte de los imputados durante la audiencia, permitieron concluir que existía una clara intención de tráfico, configurándose así el delito por el cual fueron condenados.
Una causa cerrada con condena firme
La jueza también valoró que los imputados reconocieron su participación en el hecho durante la audiencia, lo que facilitó la resolución mediante juicio abreviado y permitió avanzar hacia una sentencia firme, publicó APFDigital.
De esta manera, la causa quedó cerrada con condenas efectivas para ambos involucrados, en un caso que se originó a partir de un control de rutina en una ruta clave del litoral argentino.
El fallo reflejó la importancia de los operativos de prevención vial como herramienta para detectar delitos complejos, como el narcotráfico, y ratificó el rol de la Justicia Federal en la persecución de este tipo de hechos.