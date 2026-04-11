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Sociedad Meteorología

Tiempo en Entre Ríos: pronostican chaparrones para este domingo

Podría haber chaparrones en Entre Ríos este domingo, según el pronóstico oficial que anticipa inestabilidad en varias zonas de la provincia.

11 de Abril de 2026
Así continuará el tiempo en Entre Ríos.
Así continuará el tiempo en Entre Ríos. Foto: Archivo Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Podría haber chaparrones en Entre Ríos este domingo, según el pronóstico oficial que anticipa inestabilidad en varias zonas de la provincia.

Podría haber chaparrones en Entre Ríos este domingo, de acuerdo al último informe del Servicio Meteorológico Nacional, que prevé condiciones de inestabilidad especialmente durante la madrugada en distintos puntos de la provincia.

 

El pronóstico abarca a los departamentos Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay y Diamante, donde se esperan lluvias aisladas en el inicio de la jornada, seguidas de una mejora progresiva hacia la mañana y la tarde.

 

 

Según los datos oficiales, la probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40% durante las primeras horas del día, lo que configura un escenario típico de chaparrones intermitentes.

 

Mejora con el correr de las horas

 

Tras un comienzo inestable, el tiempo tenderá a mejorar gradualmente. Para la mañana se prevé un cielo algo nublado, mientras que por la tarde las condiciones serán parcialmente nubladas en gran parte de la región.

 

Hacia la noche, el cielo continuará con nubosidad variable, pero sin probabilidades de nuevas precipitaciones, lo que marca un cierre de jornada más estable en toda la zona.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Las temperaturas acompañarán este cambio: se espera una mínima cercana a los 16 grados y una máxima que podría alcanzar los 26 grados, con un ambiente templado a lo largo del día.

 

Condiciones del viento y panorama regional

 

En cuanto al viento, se anticipa que soplará del sector norte durante la madrugada, rotando al noreste hacia la mañana y la tarde, con velocidades estimadas entre 7 y 22 km/h.

 

Este comportamiento favorece el ingreso de aire más templado y húmedo, lo que explica la presencia de nubosidad y la posibilidad de chaparrones en las primeras horas del domingo.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

El mismo patrón climático se repetirá en los departamentos de Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay y Diamante, donde el pronóstico se presenta homogéneo.

 

Un domingo con inestabilidad leve en Entre Ríos

 

De esta manera, podría haber chaparrones en Entre Ríos este domingo, aunque se trataría de fenómenos aislados y de corta duración, sin eventos de intensidad significativa.

 

El resto de la jornada se desarrollará con condiciones mayormente estables, permitiendo actividades al aire libre especialmente durante la tarde.

Temas:

Chaparrones nublado tiempo en Entre Ríos
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