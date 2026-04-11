Pronostican días dominados por “un patrón típico de otoño”: cómo estará el fin de semana y cuándo anticipan lluvias

REDACCIÓN ELONCE
Meteorólogos anticipan “cambios progresivos en las condiciones del tiempo” durante los próximos días, marcados por “patrón típico de otoño”. En la provincia, se esperan condiciones variables, y probabilidad de lluvias aisladas, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 26 grados.
Pronóstico del tiempo para el fin de semana. “Durante los próximos días, la atmósfera presentará un patrón típico de otoño, con el desarrollo de un sistema frontal de latitudes medias que avanzará desde la Patagonia hacia el noreste argentino. Este tipo de configuraciones suele marcar cambios progresivos en las condiciones del tiempo, con impactos diferenciados según la región”, anticipó el Meteorólogo Leonardo De Benedictis.
“El sistema estará asociado a una baja presión que cruzará la cordillera y se profundizará sobre el Atlántico, impulsando un frente frío que avanzará lentamente. Este desplazamiento estará condicionado por la presencia de un anticiclón sobre el Atlántico, que actuará como bloqueo parcial durante gran parte del sábado”, sostuvo el especialista.
Sábado con estabilidad en gran parte del resto del país
“El centro y norte del país permanecerán bajo condiciones estables, debido a la influencia del anticiclón del Atlántico sur que limita el avance del sistema frontal”, indicó en el informe de Meteored.
En contraste, la región pampeana, el NEA y el NOA mantendrán condiciones mayormente secas. Cabe destacar que la zona central, con el desplazamiento del frente podría desarrollar alguna precipitación aislada, especialmente Córdoba y en menor medida Santa Fe y el norte de Buenos Aires, aunque con acumulados poco significativos.
Domingo con avance frontal y lluvias concentradas en el litoral y NEA
El domingo será el día clave del fin de semana, con el avance del frente frío hacia el centro-este del país. La interacción entre el aire cálido y húmedo preexistente y el ingreso de aire frío generará condiciones de inestabilidad, especialmente sobre el litoral y el noreste bonaerense.
En esta región se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, con acumulados moderados que podrían ubicarse entre 20 mm y 40 mm, y registros puntualmente superiores en áreas donde la convección sea más activa. No se descarta la presencia de actividad eléctrica asociada, producto del contraste térmico característico de la situación.
“Más al norte, sobre el NEA, la dinámica estará dominada por la convergencia de humedad en niveles bajos, con aporte desde el norte. Esto favorecerá lluvias más generalizadas sobre Corrientes y Misiones, con acumulados que podrían alcanzar valores relevantes. En cambio, la región núcleo recibirá precipitaciones más acotadas, especialmente en el sur de Córdoba y Santa Fe, mientras que el NOA quedará al margen del evento”, anticipa el Meteorólogo Leonardo De Benedictis.
El pronóstico en la zona
El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, anticipó una semana con probabilidad de lluvias y temperaturas que variarán entre los 14 y 26 grados para la costa del río Paraná en Entre Ríos.
Según los datos oficiales, el sábado se presentará con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche, con temperaturas que oscilaron entre los 14 y 23 grados. Para el domingo, en tanto, se previó una mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 26 grados.
El informe del organismo indicó que el lunes continuaría con buen tiempo durante gran parte de la jornada, aunque hacia la noche podrían registrarse lluvias aisladas. Las temperaturas se mantendrían agradables, con una máxima estimada en 26 grados.
Días con mayor inestabilidad
De acuerdo al pronóstico del tiempo, el martes y miércoles se perfilaban como las jornadas más inestables de la semana. En ambos casos, el SMN anticipó probabilidad de precipitaciones durante todo el día, con valores que rondarían entre el 10% y el 40%.
Las temperaturas durante estos días oscilarían entre mínimas de 18 y 19 grados y máximas cercanas a los 25 grados, generando un ambiente templado pero húmedo. Además, se previeron vientos leves a moderados con direcciones variables.