Frigerio instó a seguir trabajando provincia y municipios para lograr cambios que lleguen a la gente

Rogelio Frigerio encabezó una reunión de gabinete conjunto con el municipio de Colonia Ayuí. El mandatario instó a ambos equipos de gobierno a trabajar en sintonía "para que a los vecinos les vaya mejor".
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una reunión de gabinete conjunto con el municipio de Colonia Ayuí, donde se abordaron las distintas problemáticas de la localidad y posibles soluciones en las temáticas planteadas. Allí el mandatario instó a ambos equipos de gobierno a trabajar en sintonía "para que a los vecinos les vaya mejor".
En el encuentro, que se llevó a cabo en el SUM municipal con la presencia del intendente José Marticorena y su gabinete, el mandatario subrayó que "los cambios que queremos imprimir en la provincia, reclaman y exigen también que los presidentes de juntas, de comunas o de municipios estén en la misma sintonía, para que le lleguen rápidamente a la sociedad".
En ese marco, celebró que haya "un equipo de gobierno que está en la misma sintonía que el nuestro y que no va a aflojar hasta que logremos ver en hechos concretos estos cambios que queremos para nuestra provincia".
"Para que a la gente le vaya bien"
Luego destacó la presencia de representantes de la sociedad civil en el encuentro, "porque estas reuniones son abiertas a todos los vecinos y ellos los representan"; y señaló que el objetivo de la reunión es "que nos conozcamos más, porque en estas circunstancias tan difíciles, nosotros desde la función pública, pero los vecinos en cada uno de sus lugares, exigen que le saquemos el jugo a cada peso que entra de los contribuyentes de la mejor manera posible y, por supuesto, con la mayor transparencia".
Asimismo, dijo que "estas reuniones de gabinete conjunto, provincial y municipal, tiene que ver con esta idea que tenemos de gobernar en el territorio, que no nos cuenten los problemas por teléfono, sino que los conozcamos de primera mano para ver si de esa manera podemos tener más herramientas para transformar una realidad que es claramente muy difícil".
"Los problemas estoy convencido que se resuelven mucho mejor en equipo, que de manera aislada", dijo luego y consideró que "lo importante en la política es que, más allá de las ideas o colores partidarios distintos que uno puede tener, entendamos que para que a la gente le vaya bien, a la gestión le tiene que ir bien. Esa misma idea es la que yo tengo con el gobierno nacional, y a usted le pasa lo mismo con el gobierno provincial", enfatizó.
"No seguir aumentando la planta de personal"
Admitió que "estos cambios llevan tiempo, no son de un día para el otro, porque fueron muchos años los que estuvimos transitando en la oscuridad, con un norte equivocado. Yo siempre lo digo: todos los meses pagamos 100.000 sueldos; 67.000 jubilaciones; y eso nos lleva prácticamente la totalidad del presupuesto y nos queda poco para hacer cosas para la gente directamente.
"Entonces, parte de mi responsabilidad y de la suya también, es no cambiar este rumbo que iniciamos; no seguir aumentando la planta de personal para quedar bien con la militancia o con los parientes, sino todo lo contrario, seguir achicando el gasto de la política para agrandar la inversión y mejorar la calidad y cantidad de bienes y servicios públicos que le brindamos a los vecinos", agregó.
"Me llevo una enorme tranquilidad de esta reunión porque sé que acá, en esta parte del norte de la provincia, hay un equipo de gobierno que está en la misma sintonía que el nuestro y que no va a aflojar hasta que logremos ver en hechos concretos estos cambios que queremos para nuestra provincia", finalizó.