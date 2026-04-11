Municipio entrerriano que completa los salarios con “bonos alimentarios”: lo que dijo el intendente

Ante la falta de liquidez para afrontar los sueldos de los empleados municipales, la intendencia de Sauce de Luna comenzó a pagar parte del sueldo de los empleados municipales con un vale alimenticio.

El intendente Alcides Alderete, reemplazó un bono no remunerativo de $30.000 que pagaba como complemento de los salarios con un “ticket canasta” de $50.000. “Nadie paga un impuesto; todos eligen comer”, dijo a La Nación.

El intendente afirmó que cuando asumió, en diciembre de 2023, la localidad entrerriana tenía los salarios municipales muy retrasados.

El ticket canasta que entregó el intendente.

Difícil situación

Entre coparticipación nacional y provincial, Sauce de Luna recibe unos $167 millones mensuales, dijo. Con esos fondos, se hace frente a los salarios de 60 empleados, 58 jornalizados, y otros trabajadores contratados, además de pagar la obra social, la caja jubilatoria y los seguros de riesgo de trabajo.

Como si fuera poco, el intendente confió que el municipio tiene cuentas embargadas por juicios pendientes que heredó.

Días atrás, se juntó con el gremio y explicó que la “coparticipación venía baja”. Aclaró que el 94% de la población no pagó el impuesto municipal, pese a que no se cortó ningún servicio. “Nadie paga un impuesto; todos eligen comer”, explicó.

Antes de cortar el diálogo por la falta de fondos, ofreció que el bono no remunerativo que ya estaba pagando por $30.000, además del sueldo, fuera reemplazado este mes por un vale alimentario de $50.000. “Es un paliativo; tengo la esperanza de que cambie el mes que viene”, explicó.

“Hay buena voluntad”

Alderete dijo que hubo “muy buena recepción” por parte de las autoridades provinciales y el gobernador de Entre Ríos es Rogelio Frigerio, con el que el intendente dice tener buen diálogo.

La liga de intendentes peronistas, sin embargo, le habrían presentado un documento con cinco puntos por la complicada situación financiera que viven muchos de ellos.

Uno de los puntos, contaron, pedía auxilio a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Otra de las posibilidades, aún no explorada, sería un adelanto de la coparticipación.

“Hay buena voluntad”, dijo el intendente y aclaró que se presentó además una nota el 18 de marzo, que fue ratificada el martes pasado ante la gobernación. Más precisamente, ante la Secretaría de Asuntos Municipales de la provincia. Allí se pidió nuevamente un “aporte para oxigenar” el presupuesto.

“No es culpa del gobernador; el Presidente no responde a las necesidades de la gente”, cuestionó Alderete la política de asfixia presupuestaria de Javier Milei.

Fondos remitidos a las provincias

En marzo, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más la Ciudad $5.050.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $3.995.000 millones enviados durante igual período del año pasado. “Es decir que se observó una variación nominal del 26,4%. Esto se traduciría en una baja real del 4,3%. La coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habrían descendido un 7,4% real”, afirmó el Iaraf.