Secuestraron ropa importada ilegal por $150 millones en un local clandestino en barrio porteño

El local está ubicado sobre calle Monroe al 2500

Un operativo en el barrio porteño de Belgrano terminó con el secuestro de mercadería ilegal valuada en unos 150 millones de pesos. El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad junto a la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ).

Durante el allanamiento, realizado en un local ubicado sobre la calle Monroe al 2500, se incautaron 137 bultos con prendas de vestir de primeras marcas

internacionales que habían sido ingresadas al país de contrabando, publicó el sitio NA.

Según la investigación, los responsables comercializaban la ropa como si fuera usada, pero en realidad se trataba de indumentaria nueva, con etiquetas originales de marcas como Nike, Adidas, Banana Republic y Hollister.

🚨 INCAUTAN ROPA INGRESADA DE CONTRABANDO Y VALUADA EN 150 MILLONES - Operativo de Policía de la Ciudad en Belgrano. pic.twitter.com/BTpcKaTnid — Vía Szeta (@mauroszeta) April 10, 2026

La investigación para detectar la ilegalidad

El caso salió a la luz a partir de tareas de ciberpatrullaje, donde los investigadores detectaron publicaciones en redes sociales que ofrecían ropa supuestamente usada de distintas calidades. Sin embargo, un detalle clave despertó sospechas: las prendas conservaban sus etiquetas originales.

Tras las averiguaciones, se determinó que la mercadería provenía de Chile y había sido ingresada de manera ilegal, sin la documentación aduanera correspondiente. Además, el comercio no contaba con habilitación ni sistema de facturación.

En el lugar también intervino personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que confirmó la falta de respaldo legal de la mercadería. Como resultado, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 22.415.

La causa quedó en manos de la Justicia, mientras se investiga la responsabilidad de los dos ciudadanos argentinos que operaban el negocio.