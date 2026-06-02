Raticida en el mate: detuvieron a una mujer acusada de envenenar a un compañero de trabajo

Un grave episodio ocurrido en una carnicería cordobesa de Corral de Bustos generó conmoción luego de que una empleada fuera detenida por presuntamente colocar raticida en el termo de agua que utilizaba un compañero de trabajo para tomar mate. El hecho salió a la luz después de que el trabajador comenzara a presentar síntomas compatibles con una intoxicación y requiriera asistencia médica.

Según la investigación, todo se habría desencadenado tras una fuerte discusión entre ambos empleados por cuestiones laborales. Horas después del conflicto, el hombre sufrió diarrea, vómitos y un cuadro general de malestar que motivó consultas médicas y estudios clínicos para determinar el origen de los síntomas.

La causa dio un giro decisivo cuando los investigadores analizaron las cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes se observa a la mujer manipulando el termo de su compañero mientras permanecía sola en el sector destinado al procesamiento de carnes. De acuerdo con los registros, abre la tapa del recipiente, introduce una sustancia y luego vuelve a cerrarlo.

La investigación y las pruebas recolectadas

A partir de las imágenes y de los resultados médicos obtenidos, la fiscalía de Corral de Bustos Iffinger ordenó una serie de medidas para reunir evidencia. Entre ellas, se dispuso el secuestro del termo y del mate utilizados por la víctima, además de incorporar al expediente los estudios clínicos y de laboratorio realizados al trabajador.

Los profesionales de la salud determinaron que el hombre sufrió una intoxicación presuntamente relacionada con la ingesta de veneno para ratas. Afortunadamente, el paciente logró ser estabilizado y evolucionó favorablemente, aunque el caso continúa bajo investigación para establecer con precisión la sustancia utilizada y la cantidad administrada.

En Córdoba, detuvieron a una mujer que intentó envenenar a un compañero de la carnicería poniéndole raticida en el mate tras una discusión. pic.twitter.com/lJZROANTqk — MDZ Online (@mdzol) June 2, 2026

Mientras tanto, la empleada permanece detenida y fue imputada por el delito de lesiones leves en grado de tentativa, una figura penal que contempla la posibilidad de obtener la excarcelación mientras avanza el proceso judicial.

Los riesgos de una intoxicación con veneno para ratas

Los especialistas advierten que la intoxicación por raticida puede representar un serio riesgo para la salud humana, especialmente cuando se trata de productos anticoagulantes. Estas sustancias interfieren en los mecanismos de coagulación de la sangre y pueden provocar hemorragias internas potencialmente mortales si no son tratadas a tiempo.

Entre los compuestos más conocidos se encuentran la warfarina y las denominadas “superwarfarinas”, como el brodifacoum y la bromadiolona. Estos productos bloquean la acción de la vitamina K, indispensable para la coagulación sanguínea.

En casos graves, los síntomas pueden incluir náuseas intensas, dolor abdominal, dificultad respiratoria, alteraciones neurológicas, convulsiones, arritmias cardíacas e incluso estados de coma. Para los anticoagulantes existe un tratamiento específico basado en la administración de vitamina K1, aunque la recuperación puede requerir semanas o meses de seguimiento médico.

También existen raticidas no anticoagulantes, considerados altamente tóxicos, como el fluoroacetato de sodio, el fósforo de zinc y la brometalina. Estas sustancias afectan directamente el sistema nervioso central o impiden que las células produzcan energía, lo que aumenta considerablemente el riesgo de complicaciones severas.