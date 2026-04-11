El padre de un exjugador de Newell's fue condenado a perpetua por femicidio

La Cámara en lo Criminal de Río Tercero dictó prisión perpetua para Adrián Norberto Pérez Tica, padre de Jeremías Pérez Tica, por el femicidio de su expareja, Roxana Rotchen, ocurrido en abril de 2025 en la localidad cordobesa de Los Reartes.

El tribunal, encabezado por el camarista Marcelo José Ramognino, lo encontró culpable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, además de amenazas y tenencia ilegítima de arma de fuego. La única pena posible en este caso fue la prisión perpetua, publicó Rosario3.

El proceso se resolvió mediante un juicio abreviado, luego de un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía. Durante la audiencia, el acusado reconoció los hechos y expresó arrepentimiento, lo que evitó la instancia de debate con jurados populares.

Jeremías Pérez Tica

Pérez Tica es padre de un exfutbolista surgido de Newell’s, actualmente en el exterior.

El femicidio

Ocurrió el 15 de abril de 2025, tras una discusión en la vivienda que compartían. Según la investigación judicial, el agresor disparó contra Rotchen con una carabina calibre .32, luego la golpeó y finalmente la estranguló. La asfixia fue la causa de la muerte.

Después del asesinato, el hombre trasladó el cuerpo al vehículo de la víctima y envió mensajes amenazantes a uno de sus hijos. La alerta a la Policía fue realizada por la hija de la mujer desde Santa Fe.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al acusado en la galería de la casa, donde fue detenido tras intentar resistirse. En el interior del domicilio hallaron el cuerpo y una frase escrita en la pared.

La investigación determinó que la relación estaba atravesada por una escalada de violencia de género, con conductas de control, celos, humillaciones e intimidaciones. La víctima había decidido separarse a fines de 2024, lo que derivó en conflictos económicos por bienes compartidos.

Tras conocerse la sentencia, la familia de la víctima expresó alivio por la condena, aunque remarcó que el dolor por la pérdida persiste.