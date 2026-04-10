 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Fue en La Picada

Dos personas fueron hospitalizadas tras accidentarse en la Ruta Provincial 10

Un accidente de tránsito en Ruta Provincial N°10, a la altura de La Picada, dejó dos personas heridas. Bomberos y Policía de Entre Ríos intervinieron en el lugar, trasladando a las víctimas al Hospital San Martín.

10 de Abril de 2026
Accidente en la ruta provincial 10.
Accidente en la ruta provincial 10. Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.

Un accidente de tránsito en Ruta Provincial N°10, a la altura de La Picada, dejó dos personas heridas. Bomberos y Policía de Entre Ríos intervinieron en el lugar, trasladando a las víctimas al Hospital San Martín.

Un accidente de tránsito ocurrió este viernes sobre la Ruta Provincial N°10, a la altura de La Picada, donde por causas aún en investigación, se produjo una caída de dos ocupantes que viajaban en moto, que dejó como saldo a ambas personas heridas. Ante la situación, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná intervino rápidamente para asistir a las víctimas.

 

Foto: Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;.
Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.

 

El personal de bomberos brindó los primeros auxilios en el lugar y luego trasladó a las personas lesionadas al Hospital San Martín (HSM) para su atención médica. Afortunadamente, la rápida intervención de los servicios de emergencia evitó complicaciones mayores.

 

En el lugar también trabajó personal de la Policía de Entre Ríos (PER), perteneciente al Destacamento La Picada, colaborando en las tareas de asistencia y seguridad en la zona del accidente. Las autoridades continúan investigando las causas que originaron este incidente vial.

Temas:

Accidente ruta provincial 10 La Picada
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso