Dos personas fueron hospitalizadas tras accidentarse en la Ruta Provincial 10

Un accidente de tránsito en Ruta Provincial N°10, a la altura de La Picada, dejó dos personas heridas. Bomberos y Policía de Entre Ríos intervinieron en el lugar, trasladando a las víctimas al Hospital San Martín.
Un accidente de tránsito ocurrió este viernes sobre la Ruta Provincial N°10, a la altura de La Picada, donde por causas aún en investigación, se produjo una caída de dos ocupantes que viajaban en moto, que dejó como saldo a ambas personas heridas. Ante la situación, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná intervino rápidamente para asistir a las víctimas.
El personal de bomberos brindó los primeros auxilios en el lugar y luego trasladó a las personas lesionadas al Hospital San Martín (HSM) para su atención médica. Afortunadamente, la rápida intervención de los servicios de emergencia evitó complicaciones mayores.
En el lugar también trabajó personal de la Policía de Entre Ríos (PER), perteneciente al Destacamento La Picada, colaborando en las tareas de asistencia y seguridad en la zona del accidente. Las autoridades continúan investigando las causas que originaron este incidente vial.