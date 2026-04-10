Violencia en Rosario: un cocinero apuñaló a un compañero y una madre se peleó con una docente

El viernes por la tarde se vivieron escenas dignas de Relatos Salvajes en Rosario

Dos episodios de violencia registrados este viernes en Rosario requirieron la intervención policial en distintos puntos de la ciudad. El primero ocurrió alrededor de las 14.30 en una pizzería ubicada en la intersección de avenida Pellegrini y Entre Ríos, en pleno macrocentro. Allí, una discusión laboral terminó con un joven de 20 años herido con un cuchillo por parte de un compañero de trabajo.

La víctima, identificada como Luciano, sufrió una herida cortante en la mano izquierda, otra en el labio inferior y escoriaciones en la nuca. Fue asistido en el lugar por una médica y luego trasladado a un centro de salud para su atención.

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Según su testimonio, el agresor —también empleado del local y señalado como Javier— lo atacó tras una discusión. Al momento del procedimiento policial, el sospechoso no había sido detenido. En la escena se secuestró un cuchillo tipo pizzero de gran tamaño que habría sido utilizado en el ataque.

El hecho generó conmoción entre transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona, mientras trabajaba personal policial y de la Brigada de Orden Urbano.

Una docente, agredida por una madre

Horas antes, cerca de las 9.40, se produjo otro episodio en la Escuela de Educación Técnica Profesional Nº 471, ubicada en barrio Refinería.

De acuerdo a fuentes policiales, una madre identificada como María Belén C. mantuvo una discusión con una docente del establecimiento que escaló hasta derivar en agresiones físicas entre ambas.

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Tras el incidente, las dos mujeres manifestaron su intención de impulsar acciones legales, por lo que fueron trasladadas a la comisaría 10ª por cuestiones de jurisdicción.

Ambos casos quedaron bajo investigación mientras se intentan esclarecer las circunstancias y responsabilidades de cada hecho.