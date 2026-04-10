Se realizó la primera jornada sobre discapacidad y dictadura en el Juan L. Ortiz

REDACCIÓN ELONCE
La primera jornada sobre discapacidad y dictadura se llevó a cabo en el Juan L. Ortiz. Pedro Ávalos, referente en la temática, reflexionó sobre los desafíos actuales.
La primera jornada sobre discapacidad y dictadura se desarrolló en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, un encuentro que buscó visibilizar la relación entre ambas problemáticas y reflexionar sobre las lecciones del pasado. Durante el evento, Pedro Ávalos, destacado referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, dialogó con Elonce y expresó su satisfacción por poder participar en este espacio.
“Estoy contento de estar en contacto con la audiencia de Entre Ríos. Es muy importante para mí contar con un pequeño grano de arena en esta circunstancia”, señaló Ávalos, quien destacó la relevancia de poder exponer sus perspectivas sobre la discapacidad en un contexto tan significativo.
El tema central de la jornada giró en torno a las dificultades que enfrentan tanto las personas con discapacidad como los jubilados para participar activamente en la sociedad. Ávalos comentó al respecto: “Nosotros lo que vemos es que hay una victimización tanto de los jubilados como de las personas con discapacidad. Eso tiene una relación con la problemática de poder participar. A nosotros nos cuesta mucho movernos, estar presentes, pero ahí estamos. Pero la realidad es la manera en cómo sembramos un camino para otro tipo de inclusión para las personas con discapacidad y los jubilados”.
La lucha por la democracia y el legado de la dictadura
En su intervención, Ávalos también compartió su experiencia personal durante el golpe cívico-militar, un tema que resonó fuertemente en la jornada. Recordó que, con 21 años, vivió en carne propia el quiebre que representó para la sociedad argentina la llegada de la dictadura. “Tenía 21 años y fue desolador porque nosotros veníamos de una situación con mucha participación política, con mucho optimismo. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista en la provincia de Corrientes e hice mi carrera en la Facultad de Derecho. Estuve esos tres años de efervescencia política hasta que vino el golpe militar y de alguna manera se trastocó la vida de todos. Lo comparo con mis hijas, que son mellizas. Para ellas, el golpe militar es como las invasiones inglesas, es algo del pasado. Para nosotros, esta lucha y la recuperación de la democracia fue crucial. Ese fue el legado que le hemos dejado a estas generaciones”.
Ávalos reflexionó sobre la importancia de no olvidar ese período histórico y cómo, en tiempos de “deterioro y de tanto individualismo”, es fundamental recuperar la memoria colectiva para obtener un resultado diferente en las futuras elecciones. “Ahora que estamos viviendo esta situación de deterioro y de tanto individualismo, tenemos el deber de poner sobre la mesa nuestra experiencia en nuestra participación para obtener un resultado distinto en el 2027”, manifestó con firmeza.
Inclusión y la realidad del interior del país
La jornada también sirvió como espacio para discutir la desigualdad entre las grandes ciudades y el interior del país. Ávalos, quien ha vivido en varias provincias del norte argentino, subrayó la necesidad de incorporar las perspectivas de los habitantes del interior en el debate nacional. “Uno acá se encuentra con la realidad del interior. Se dice que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Yo que he vivido en Misiones y en Corrientes siento la necesidad de incluir estos aportes que vienen de cada lugar de la patria”, afirmó.