La misión de la NASA a la Luna culminó con exitoso amerizaje

La misión se completó y los astronautas están en la Tierra.

La misión de la NASA a la Luna marcó un hito histórico con el amerizaje de la cápsula Orión en aguas del Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego. De esta manera, la misión Artemis II completó con éxito su regreso a la Tierra, cerrando un capítulo clave en la exploración espacial tripulada tras más de cinco décadas sin viajes humanos hacia el entorno lunar.

La llegada de los astronautas a la Tierra tras la misión en la Luna

Reduciendo la velocidad a 32 km/h, la nave logró un descenso controlado que permitió el contacto seguro con el océano. A partir de ese momento, se activó un riguroso operativo de recuperación encabezado por equipos especializados, que incluyó la intervención de personal de la NASA y del ejército estadounidense.

Tras el amerizaje, la cápsula fue interceptada y la tripulación trasladada en helicóptero hacia el buque USS John P. Murtha, donde comenzó la primera etapa de evaluación médica. Este procedimiento es clave para monitorear el estado de salud de los astronautas luego de su paso por el espacio profundo.

Un regreso histórico tras más de 50 años

La misión Artemis II había comenzado el pasado 1 de abril con el despegue del cohete SLS (Space Launch System) desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Este lanzamiento significó el envío de los primeros humanos hacia la Luna desde 1972, reabriendo una nueva era en la exploración espacial.

Durante el viaje, los astronautas realizaron un sobrevuelo lunar que quedará registrado como un momento histórico, al tratarse del regreso de la humanidad a las inmediaciones del satélite natural tras más de medio siglo. El éxito de esta misión representa un paso fundamental dentro del programa Artemis, que busca establecer una presencia sostenida en la Luna.

El amerizaje fue considerado uno de los momentos más críticos de toda la misión. La cápsula Orión debió soportar condiciones extremas durante su reingreso a la atmósfera terrestre, incluyendo altas temperaturas y fuerzas gravitacionales intensas.

Evaluaciones médicas y desafíos físicos

Una vez fuera de la cápsula, los astronautas fueron asistidos por médicos especializados que comenzaron a evaluar posibles efectos derivados de la microgravedad. Entre los síntomas más comunes tras este tipo de misiones se encuentran mareos, vértigo y dificultades para regular la presión arterial.

Para mitigar estos efectos, la tripulación utilizó trajes de compresión diseñados específicamente para estabilizar el sistema cardiovascular durante el regreso a la Tierra. Sin embargo, los especialistas advierten que los impactos en el organismo pueden ser múltiples, precisó La Nación.

Según la NASA, la exposición prolongada al espacio puede afectar el sistema inmunológico, aumentar la propensión a infecciones y generar reactivación de virus latentes. Además, la microgravedad provoca debilitamiento muscular, pérdida de densidad ósea y redistribución de fluidos corporales, lo que incluso puede afectar la visión.

Foto: La Nación.

Rehabilitación y futuro de la exploración espacial

Tras las primeras evaluaciones en el buque, los astronautas iniciarán un proceso de rehabilitación que será clave para su recuperación. Uno de los métodos más utilizados es el denominado “circuito de obstáculos”, que incluye ejercicios como subir escaleras, levantar objetos y recuperar la coordinación motriz.

Posteriormente, la tripulación será trasladada al Centro Espacial Johnson en Houston, donde continuará bajo observación médica con estudios más exhaustivos. Allí se analizarán en profundidad los efectos del viaje en el cuerpo humano.

Además de su recuperación, los astronautas aportarán información valiosa para futuras misiones. Los datos obtenidos permitirán avanzar en investigaciones sobre la salud en el espacio, un aspecto fundamental para los próximos objetivos de la humanidad, que incluyen nuevas misiones lunares e incluso viajes tripulados a Marte.