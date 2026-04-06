Atenea, el satélite de la UBA en misión de la NASA: “Es histórico y un esfuerzo tremendo”

La exploración espacial atraviesa una nueva etapa con la misión Artemis II de la NASA, el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde el programa Apolo. En ese marco, Atenea se convirtió en protagonista al integrarse como uno de los cuatro microsatélites seleccionados a nivel mundial. Este desarrollo nacional no solo logró ser lanzado, sino también enviar datos desde el espacio, consolidando un hito para la ciencia argentina.

El proyecto fue impulsado por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), en colaboración con distintas instituciones científicas del país, en un trabajo de año y medio. En diálogo con Elonce, el decano de la Facultad de Ingeniería, Alejandro Martínez, destacó la magnitud del logro: “Es un hito muy importante”. La iniciativa se inscribe en una larga tradición de desarrollo espacial en Argentina, aunque con desafíos históricos que condicionaron su evolución.

Martínez también recordó antecedentes clave: “La Argentina tiene un desarrollo espacial histórico en la construcción de satélites, inclusive con acceso al espacio”. Sin embargo, remarcó que esta experiencia es novedosa por la distancia alcanzada, ya que el satélite fue desplegado a unos 70.000 kilómetros de la Tierra.

Un desarrollo récord con impacto internacional

Uno de los aspectos más destacados de Atenea fue su rápida ejecución. Según explicó el decano: “Se hizo en tiempo récord”. El dispositivo fue lanzado pocas horas después del despegue de Artemis II y comenzó a operar casi de inmediato.

El proceso de selección también fue altamente competitivo. “Solo cuatro microsatélites fueron admitidos por la NASA entre más de 50 países que integran el convenio internacional para la misión Artemis II”, detalló Martínez. Aún más relevante, solo dos de esos dispositivos lograron establecer comunicación efectiva con la Tierra, entre ellos el argentina y el de Arabia Saudita.

El logro técnico no fue menor: “Conectar el satélite con la Tierra es clave porque el satélite se pierde”, explicó. Este éxito posiciona a Argentina en un lugar destacado dentro de la comunidad científica internacional.

Tecnología, mediciones y desafíos en el espacio profundo

El microsatélite cumplió múltiples objetivos científicos durante su breve vida útil. Entre ellos, la medición de radiación en el espacio profundo, un factor crítico tanto para la vida humana como para los sistemas tecnológicos. “medir radiación a esas alturas es un dato”, indicó el decano.

También se evaluó el funcionamiento del sistema GPS en altitudes superiores a las habituales: “Acá se iba a medir el sistema muy por arriba”. Además, se probaron tecnologías con “herencia de vuelo” y sistemas de telecomunicaciones capaces de operar a más de 70.000 kilómetros de distancia.

Una particularidad de Atenea fue su diseño sin propulsión. “No tiene motor”, explicó Martínez. Este desafío implicó cálculos precisos realizados por científicos argentinos para predecir su trayectoria.

Formación, futuro y contexto universitario

El proyecto también tuvo un fuerte componente educativo. Estudiantes participaron activamente en el desarrollo, adquiriendo experiencia en condiciones reales. “Hacemos esto para que los estudiantes se involucren en proyectos reales con necesidades reales”, destacó el decano.

La emoción fue parte del proceso: “lloraban el día que vieron que algo de lo que habían hecho se estaba yendo a la luna”. Esta vivencia refleja el impacto formativo y humano de iniciativas de este tipo dentro del ámbito universitario.

Un desarrollo de la UBA llegó a la Misión Artemis II

Finalmente, Martínez advirtió sobre el contexto actual: “Hacemos todo esto con un esfuerzo tremendo porque estamos en una momento de discusión del presupuesto”. Y agregó una preocupación central: “Las universidades públicas están alcanzando logros internacionales. Eso está en juego”.

Con Atenea, Argentina demuestra su capacidad científica y tecnológica, pero también expone la necesidad de sostener políticas que permitan continuar desarrollos de nivel internacional.