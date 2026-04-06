Artemis II busca superar récord histórico y avanzar en la exploración lunar

La misión Artemis II buscará un nuevo hito en la exploración espacial al proponerse superar el récord de distancia alcanzado por el Apollo 13 y avanzar en el regreso de la humanidad a la Luna. La nave, tripulada por tres astronautas estadounidenses y un canadiense, inició el viaje tras más de cinco décadas sin vuelos tripulados hacia el satélite natural.

El objetivo principal de esta misión es realizar un sobrevuelo lunar sin alunizaje, pero alcanzando una distancia mayor a la registrada en 1970, cuando el Apollo 13 llegó a 400.171 kilómetros de la Tierra. En esta oportunidad, se estima que Artemis II superará esa marca en aproximadamente 5.400 kilómetros.

Durante el recorrido, la nave seguirá una trayectoria similar a la del Apollo 13, aprovechando la gravedad de la Tierra y la Luna para optimizar el consumo de combustible. Esta maniobra permitirá rodear el satélite y emprender el regreso de manera eficiente.

Un viaje con vistas inéditas y fenómenos únicos

El sobrevuelo lunar, que tendrá una duración aproximada de seis horas, permitirá a la tripulación observar regiones de la cara oculta de la Luna que históricamente resultaron difíciles de visualizar. Además, podrán registrar imágenes de cráteres y formaciones geológicas poco exploradas.

Los astronautas se turnarán para captar fotografías y describir por radio los paisajes que observen. Para ello, contarán con cámaras profesionales y dispositivos personales, lo que permitirá obtener registros tanto científicos como informales.

En paralelo, la misión incluirá la observación de un eclipse total de Sol, visible únicamente desde la cápsula Orion, lo que brindará una oportunidad única para estudiar la corona solar desde el espacio.

Desafíos técnicos y proyección futura

Uno de los momentos críticos del viaje será el apagón de comunicaciones, cuando la nave quede detrás de la Luna y pierda contacto con la Tierra durante aproximadamente 40 minutos. Este fenómeno, habitual en misiones lunares, genera expectativa y tensión en los equipos de control.

Tras completar el sobrevuelo, Artemis II iniciará su regreso, que demandará unos cuatro días. Se prevé que la cápsula americe en el océano Pacífico, cerca de San Diego, nueve días después de su lanzamiento.

La misión forma parte de un programa más amplio que busca establecer una presencia sostenida en la Luna, con el desarrollo de bases equipadas con módulos habitables, vehículos y tecnología avanzada para futuras exploraciones.