Es de Paraná el ganador de millonario premio del Siempre Sale del Quini 6

La agencia donde se jugó la boleta ganadora

El sorteo Nº 3362 del Quini 6 realizado este domingo, dejó un afortunado ganador en la ciudad de Paraná, en la modalidad del Siempre Sale.

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que la boleta ganadora se jugó en la Agencia Nº1262, ubicada en calle José Murga y Manrique Balboa, a metros de Avenida Almafuerte.

En total en el Siempre Sale hubo 20 ganadores que acertaron los siguientes números: 07-12-06-08-35-41 y cada uno cobrará $16.665.085,80.

Hace ocho años, en la agencia donde se realizó la jugada ganadora del Quini 6, salió el primer premio del Gordo de Navidad. En la oportunidad el apostador ganó 10 millones de pesos con el número 13175. El billete entero se vendió la Agencia Nº 1262.

Las otras modalidades

En el Tradicional salieron el 34-22-20-29-43-27. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.662.602.136.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 32-39-20-30-41-19. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.662.602.136.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 06-36-33-29-13-17. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $789.176.682.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 993 ganadores y cada uno percibirá $156.092,65.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.500 millones de pesos.

Otro ganador de Chajarí

Por otra parte, en el anterior sorteo del Quini 6, realizado el pasado miércoles, 42 apostadores se llevaron más de $6 millones en el Siempre Sale y uno es de Entre Ríos, concretamente de la localidad de Chajarí. La jugada se realizó en la Agencia 913. Elonce.com