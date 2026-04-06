Misión Artemis II: "Es un momento espectacular en la historia de la humanidad"

Walter Elías, integrante de la Asociación Entrerriana de Astronomía , brindó detalles sobre la misión Artemis II, momento al que calificó como “espectacular” para la humanidad.

“Es un día emocionante para toda la humanidad. Por más que sea una misión que han enviado los norteamericanos, van con un astronauta canadiense y también la primera mujer que va a sobrevolar la luna”, destacó en diálogo con Elonce, al tiempo que subrayó la relevancia internacional del proyecto.

El especialista explicó que la misión se encuentra atravesando una instancia crítica: “Hay mucha expectativa por este momento que es crucial en este instante porque están las maniobras de acercamiento y de frenado, ya llegando a la órbita lunar”.

Sobre los objetivos de Artemis II, indicó: “Esta misión tiene varios objetivos. El primero es, básicamente, validar todos los sistemas técnicos para probar que todo lo que se necesita para poder alunizar está en condiciones”. Entre esos sistemas mencionó el soporte vital, la protección contra radiación, los métodos de navegación y las comunicaciones, estas últimas “nuevas y muy modernas, diferentes de todo lo que se ha usado antes”.

Además, destacó el seguimiento en tiempo real: “Hace un ratito nada más estaba escuchando que se producía la comunicación entre Christina Koch, que es la mujer que está en este vuelo y que es la especialista de misión, con la NASA... estaban verificando que todo estuviera en orden”.

Uno de los aspectos más interesantes que remarcó es la posibilidad de acercar la ciencia a la vida cotidiana: “Estamos viendo imágenes relativamente en vivo, con el retardo correspondiente a la distancia, de aproximadamente 1,2 segundos”.

A partir de esto, propuso una actividad educativa: “Los chicos que están en la escuela secundaria podrían aprovechar esta situación para hacer el cálculo de la distancia, simplemente con un cronómetro, y con ese tiempo, teniendo en cuenta la velocidad de la luz, calcular la distancia en la que la nave se encuentra”.

El momento clave: el sobrevuelo lunar

Elías puso el foco en el hito principal de la jornada: “El hito de hoy es el sobrevuelo. La nave va a pasar, aproximadamente, a 7600 km de la luna. Va a ocurrir algo que es esperable, que es el corte de la comunicación cuando la nave sobrevuela la cara oculta de la luna. Son más o menos 40 minutos que no va a haber comunicación”.

Sin embargo, anticipó imágenes impactantes: “Se espera que luego estén sobrevolando la luna y enviando imágenes fantásticas desde la superficie”.

Imágenes de la NASA

Un salto tecnológico histórico

Consultado sobre la magnitud del acontecimiento, el especialista reflexionó: “Es la primera vez que se utiliza toda la tecnología que tenemos en este momento para un viaje así”.

En comparación con las misiones Apolo, remarcó: “Fueron muy rudimentarias, la computadora de las naves Apolo no llegaban a un 10% de la potencia que tiene hoy nuestros teléfonos celulares. Hoy ya están transmitiendo imágenes desde la luna, se pueden ver ya algunos accidentes lunares. Cada tanto se puede ver, por ejemplo, que se enciende un motor y eso hace que se liberen algunas partículas”.

Para quienes quieran seguir la misión, indicó: “La NASA está transmitiendo directamente en vivo a través de YouTube”.

Aniversario de la AEA

Elías remarcó que el 10 de abril, se cumplen 50 años de la Asociación Entrerriana de Astronomía. “El hecho de estar cumpliendo 50 años justo en la misma semana en la que volvemos a sobrevolar nuestro satélite natural, es muy emocionante”, expresó.

En ese marco, adelantó actividades: “El viernes, con la Casa de Rusia, en el Almacén de los 33 haremos una proyección de una película sobre el primer hombre que fue al espacio. Si el clima acompaña, vamos a hacer algunas actividades con telescopios también”. En redes sociales pueden encontrarlos como Astro Entre Ríos. Elonce.com