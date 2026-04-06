Elevaron a naranja el nivel de alerta por tormentas en Entre Ríos: podrían llover hasta 120 milímetros

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el nivel de alerta por tormentas y elevó a naranja la advertencia para toda la provincia de Entre Ríos, ante un escenario climático que prevé fenómenos de mayor intensidad durante este lunes. Las condiciones se presentan inestables desde las primeras horas y podrían persistir hasta el martes.

Según el informe oficial, las tormentas más intensas se esperan durante la mañana y la tarde, con precipitaciones abundantes, ráfagas de viento y actividad eléctrica frecuente. El organismo indicó que el fenómeno afecta a toda la provincia, ampliando el alcance del nivel de alerta vigente.

De acuerdo a los datos difundidos por el SMN, las tormentas estarán acompañadas por lluvias que podrían acumular entre 60 y 120 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores de manera puntual.

Alerta naranja y condiciones previstas

El nivel naranja implica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar impactos significativos. En este caso, el SMN advirtió que se esperan lluvias intensas en cortos períodos, además de ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

También se prevé actividad eléctrica frecuente y la posibilidad de caída de granizo en distintos puntos del territorio entrerriano. Estas condiciones aumentan el riesgo de anegamientos y complicaciones en zonas urbanas y rurales.

El organismo señaló que el sistema de mal tiempo se mantendrá activo durante gran parte de la jornada, con mejoras temporarias pero sin una estabilidad sostenida.

Extensión del fenómeno y zonas afectadas

La actualización del alerta incluye a todos los departamentos de Entre Ríos, donde anteriormente coexistían niveles amarillo y naranja. Con esta modificación, la totalidad del territorio provincial quedó bajo advertencia por fenómenos más intensos.

Alerta Naranja.

Durante jornadas previas, algunas zonas del sur provincial se encontraban bajo alerta amarilla, lo que implicaba lluvias de menor intensidad. Sin embargo, el avance del sistema generó un cambio en el nivel de riesgo.

Martes con alerta amarilla

La alerta amarilla por tormentas se extiende hasta el martes para los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay, Victoria, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia. En esta jornada, los fenómenos se presentarán con menor intensidad general, pero seguirán representando un riesgo para distintas actividades.

Según el informe, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones ante el alerta vigente

Ante este escenario, el organismo recomendó a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

Además, se aconseja no sacar residuos para prevenir obstrucciones en desagües, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y circular con precaución en calles y rutas.

Las autoridades también sugieren seguir las indicaciones de los organismos de emergencia ante cualquier eventualidad vinculada a este fenómeno climático.

Pronóstico para Paraná

En la ciudad de Paraná, de acuerdo a los datos del SMN, se prevé una jornada inestable con lluvias y tormentas durante todo el día. Hacia la tarde y la noche, las tormentas continuarán aunque con menor intensidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados, con vientos del sector este rotando al sudeste y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, lo que mantendrá condiciones húmedas y ventosas a lo largo de la jornada.