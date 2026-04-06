Qué zonas están bajo alerta por lluvias y tormentas fuertes en el inicio de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel amarillo y naranja que abarcan a la zona central del país y parte de la región de la Mesopotamia, ante la previsión de tormentas de variada intensidad.

Las zonas bajo alerta amarilla son la mitad de la provincia de Buenos Aires (incluido el AMBA), hacia el norte, el este de La Pampa, gran parte de Córdoba, la totalidad de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco, y algunas zonas de Jujuy, Santiago del Estero y Salta.

De acuerdo al organismo oficial, las áreas bajo alerta amarilla podrían verse afectadas por tormentas fuertes, con capacidad de generar abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En tanto, en los sectores donde rige el alerta naranja, los fenómenos previstos son de mayor intensidad y pueden provocar complicaciones más severas, con lluvias persistentes, acumulados significativos y ráfagas que podrían superar valores habituales, aumentando el riesgo de anegamientos y otros inconvenientes.

El SMN recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no sacar la basura para prevenir obstrucciones en desagües y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Además, se aconseja circular con precaución, especialmente en rutas y calles anegadas, y seguir las indicaciones de las autoridades locales ante cualquier eventualidad.

El sistema de mal tiempo se mantendría activo durante gran parte de la jornada, por lo que no se descartan mejoras temporarias, aunque con condiciones inestables en toda la región afectada.

Alertas en Entre Ríos

En el caso de Entre Ríos, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas para este lunes y martes, y advierte sobre un escenario climático complejo. El organismo anticipa lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica, lo que podría generar complicaciones en distintas localidades.

De acuerdo con el informe oficial, el nivel naranja rige principalmente durante la jornada del lunes en varios departamentos del centro y norte entrerriano, donde se esperan los fenómenos más intensos. Las condiciones comenzarán a desmejorar durante la madrugada y se mantendrán hasta la tarde, con precipitaciones que podrían ser localmente severas.

Los departamentos más comprometidos por la alerta naranja incluyen Paraná, Diamante, Villaguay, Nogoyá, La Paz, Federación, Feliciano, Federal, San Salvador y Concordia.

“El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, detalló el organismo.

En tanto, el sur y sudeste provincial se encuentran bajo alerta amarilla, lo que implica fenómenos de menor intensidad, aunque igualmente significativos. Las localidades de Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay, Ibicuy, Tala, Colón y Victoria podrían experimentar tormentas fuertes con acumulados de lluvia importantes.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, precisó el SMN.

Martes con alerta amarilla

La alerta amarilla por tormentas se extiende hasta el martes para los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay, Victoria, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia. En esta jornada, los fenómenos se presentarán con menor intensidad general, pero seguirán representando un riesgo para distintas actividades.

Según el informe, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Pronóstico para Paraná

En la ciudad de Paraná, de acuerdo a los datos del SMN, se prevé una jornada inestable con lluvias y tormentas durante todo el día. Hacia la tarde y la noche, las tormentas continuarán aunque con menor intensidad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados, con vientos del sector este rotando al sudeste y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, lo que mantendrá condiciones húmedas y ventosas a lo largo de la jornada.