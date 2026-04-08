Tras el triunfo de Boca, Úbeda aseguró: “El equipo tuvo personalidad para jugar bajo presión”

El triunfo de Boca en Santiago de Chile por la Copa Libertadores dejó más que tres puntos. Tras el 2-1 ante Universidad Católica, el entrenador Claudio Úbeda puso el foco en el funcionamiento colectivo y en la capacidad del equipo para sostener la ventaja en un contexto adverso. La victoria marcó un inicio positivo en el Grupo D y también permitió observar rasgos que el cuerpo técnico considera fundamentales para lo que viene.

En conferencia de prensa, el DT explicó que el plan de juego estuvo orientado a mantener un equilibrio entre defensa y ataque, con especial énfasis en las transiciones. “Hablamos de ser un equipo bien estructurado cuando no tenemos la pelota y también cuando la tenemos, aprender a cambiar rápido la fase ofensiva y defensiva, ser agresivo para la marca, un poco de todo”, sostuvo.

Además, remarcó que el encuentro exigió una lectura constante del desarrollo, especialmente en los momentos de mayor presión del rival. “El equipo tuvo personalidad para jugar bajo presión, tuvimos coraje para jugar, inteligencia para saber cuándo no podíamos jugar y tirarla para jugar en segunda línea”, agregó el entrenador.

La respuesta del equipo en momentos clave

El desarrollo del partido mostró a un Boca que logró imponerse en tramos importantes, aunque también debió resistir tras el descuento del conjunto chileno en el tramo final. En ese sentido, Úbeda valoró la capacidad de sus dirigidos para adaptarse a un contexto típico de competencia internacional, donde los detalles suelen definir los resultados.

El entrenador también destacó el rendimiento de Leandro Paredes, uno de los puntos altos del encuentro. “Hizo un partido extraordinario, pero no solamente hay una virtud de él para jugar bien, sino que hay un trabajo que hacen los demás volantes para que encuentre espacios”, explicó, subrayando la importancia del funcionamiento colectivo por sobre las individualidades.

Boca ganó con un golazo de Paredes.

En cuanto a las modificaciones realizadas durante el complemento, el DT indicó que respondieron tanto a cuestiones físicas como estratégicas. La salida de algunos futbolistas estuvo vinculada a molestias y desgaste, mientras que los ingresos apuntaron a sostener el control del juego y reforzar aspectos defensivos en los minutos finales.

El respaldo a los jóvenes y lo que viene

Otro de los aspectos que dejó el partido fue el debut de Aranda, a quien el entrenador se refirió con cautela. “Lo está haciendo bien y con personalidad, el contexto de sus compañeros lo ayuda mucho, tiene desequilibrio, sacrificio y el uno contra uno, vamos a apoyarlo para que siga creciendo”, señaló, marcando una línea de trabajo basada en acompañar el desarrollo de los jóvenes.

La victoria en Chile representó el tercer triunfo consecutivo para Boca en la temporada, luego de sus presentaciones en el ámbito local. El equipo tendrá continuidad en los próximos días con compromisos exigentes, tanto en el torneo doméstico como en el plano internacional, donde buscará consolidar lo mostrado en este debut.

En ese escenario, el análisis de Úbeda deja entrever cuáles son las bases que pretende sostener: orden, inteligencia táctica y capacidad para competir en contextos adversos, elementos que considera clave para afrontar una temporada cargada de desafíos.