Boca debutó con una victoria en la Copa Libertadores: venció 2-1 a Universidad Católica

Con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro, Boca se quedó con la victoria 2-1 en Chile frente a la Universidad Católica.
Boca Juniors venció 2-1 a la Universidad Católica en Chile y sumó sus primeros tres puntos en su presentación por el Grupo D de la Copa Libertadores. Los goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro, uno en cada tiempo, desnivelaron la historia en favor del Xeneize, que debió sufrir hasta el final por el descuento de Juan Díaz en el cuarto de hora final.
El equipo de Claudio Úbeda logró su tercera victoria consecutiva, luego de sus alegrías contra Instituto y Talleres, y llega en buena forma al clásico de este sábado desde las 19:30 contra Independiente en la Bombonera por la fecha 14 del Torneo Apertura.
Luego de ese encuentro, deberá recibir el martes a partir de las 21 a Barcelona de Ecuador como local por la Libertadores y el domingo 19 de abril chocará con River Plate en el Monumental.
Seguí las incidencias
¡FINAL DEL PARTIDO!
93 minutos: cuarto cambio en Boca Juniors
Marco Pellegrino por Tomás Aranda.
¡Adicionaron siete minutos!
82 MINUTOS: ¡GOL DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA!
Juan Díaz convirtió el descuento tras un error de cálculo de Leandro Brey para rechazar una pelota.
Juan Díaz pescó el rebote y convirtió el descuento ⚽ Mirá #UniversidadCatolica 1-2 #BocaJuniors en Youtube Telefe o https://t.co/S24R6EWDr8 📲 #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/5vcSwfvp9T— telefe (@telefe) April 8, 2026
76 minutos: doble cambio en Boca Juniors
Juan Barinaga por Marcelo Weigandt y Milton Giménez por Adam Bareiro.
71 minutos: reaccionó la Universidad Católica
Jhojan Valencia buscó sorprender desde afuera del área con un intento que se fue muy cerca del travesaño.
64 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Gran jugada de Tomás Aranda, que habilitó a Lautaro Blanco, que tiró el centro para el tanto del paraguayo Adam Bareiro.
¡Gol de Boca! ⚽ La empujó Bareiro tras un gran pase de Blanco 👏 Mirá #UniversidadCatolica 0-2 #BocaJuniors en Youtube Telefe o https://t.co/S24R6EWDr8 📲 #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/RtezI3Gjjq— telefe (@telefe) April 8, 2026
61 MINUTOS: ¡ARANDA, A UN PASO DEL SEGUNDO!
El juvenil de Boca Juniors encaró desde la izquierda, ingresó al área, enganchó hacia el medio y ejecutó un derechazo que pasó a centímetros del palo izquierdo de Vicente Bernedo.
54 MINUTOS: ¡ESPECTACULAR SALVADA DE BREY!
El arquero de Boca Juniors metió un tremendo manotazo sobre su palo izquierdo para rechazar el cabezazo de pique al suelo de Fernando Zampedri.
47 MINUTOS: ¡CATÓLICA EVITÓ EL SEGUNDO DE BOCA!
La salvada de Branco Ampuero en la línea de gol impidió la celebración de Ayrton Costa, quien había definido en el área de emboquillada ante el arquero.
¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Un cambio en Universidad Católica: Fernando Zuqui por Gary Medel.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
40 minutos: comienza a cerrarse un primer tiempo aburrido en Chile
El cruce se destacó por la pierna fuerte y la única llegada clara fue el gol de Leandro Paredes.
33 minutos: ¡Era un golazo!
Un pase sensacional de Paredes encuentra en posición de número 9 a Ascacibar, que baja el balón con el pecho y define. Lo resuelve el arquero: hubiera sido un golazo. Boca es superior.
30 minutos: Jhojan Valencia, amonestado
El hombre de los Cruzados cometió una dura falta a destiempo sobre Weigandt y fue castigado con la tarjeta amarilla.
15 MINUTOS: ¡GOLAZO DE LEANDRO PAREDES!
El volante de Boca Juniors sacudió un tremendo derechazo cruzado desde afuera del área para convertir el 1-0 en Chile.
¡¡A ESTO VINO!! GOLAZO TOTAL DE LEANDRO PAREDES PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE UNIVERSIDAD CATÓLICA. 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hKTEFBsXDU— SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026
9 minutos: dos amarillas antes de la reanudación
Fernando Zampedri y Leandro Paredes vieron la tarjeta en Universidad Católica y Boca Juniors, respectivamente.
7 minutos: la falta de Boca que derivó en peleas dentro de la cancha
Una infracción de Marcelo Weigandt sobre Justo Giani provocó varias discusiones entre los futbolistas con empujones y diálogos acalorados.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Clemente Montes, Cristian Cuevas, Jhojan Valencia, Juan Díaz; Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
El banco de suplentes de cada equipo
Universidad Católica: Darío Melo, Fernando Zuqui, Matías Palavecino, Alfred Canales, Jimmy Martínez, Juan Rossel, Martín Gómez, Diego Corral, Bernardo Cerezo, Diego Valencia, Nicolás Lhuillier y Vicente Carcamo.
Boca Juniors: Javier García, Jorge Figal, Milton Giménez, Williams Alarcón, Alan Velasco, Ander Herrera, Juan Barinaga, Marco Pellegrino, Malcom Braida, Ángel Romero, Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech.