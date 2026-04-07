Patronato oficializó la salida de Forestello tras un arranque complicado

El Club Atlético Patronato confirmó este martes la salida de Rubén Darío Forestello como entrenador del plantel profesional. La decisión fue comunicada oficialmente por la institución, que informó que la desvinculación se produjo de común acuerdo entre las partes luego de un inicio de temporada complicado en la Primera Nacional.

A través de un comunicado, Patronato detalló que la salida del entrenador se concretó en la jornada y que, de manera inmediata, se dispuso una conducción interina para el equipo. La noticia se dio en un contexto marcado por los resultados adversos que arrastraba el conjunto rojinegro en el arranque del campeonato.

En este escenario, Patronato busca reacomodar su rumbo deportivo mientras se define quién será el próximo entrenador definitivo.

El comunicado oficial y el interinato

Desde la institución de calle Grella informaron que “se oficializó la desvinculación de Rubén Darío Forestello como director técnico del plantel profesional, mediante un común acuerdo entre las partes”. Además, se confirmó que el equipo quedará bajo la conducción interina de Marcelo Candia.

El nuevo cuerpo técnico estará integrado por Gabriel Graciani y Diego Reynoso como ayudantes de campo, Exequiel Paoloni como preparador físico y Luciano Michelín como entrenador de arqueros, en una estructura que ya venía trabajando en el club.

La dirigencia de Patronato tomó esta determinación con la intención de dar una respuesta rápida en medio de la competencia.

Un ciclo corto marcado por los resultados

La salida de Forestello se da luego de un ciclo breve en el que los resultados no acompañaron. En los primeros siete partidos de la Primera Nacional 2026, el equipo consiguió solo una victoria, además de dos empates y cuatro derrotas, lo que lo dejó en una posición comprometida en la tabla.

Actualmente, Patronato se ubica en el puesto 17 de la Zona B, apenas por encima de Deportivo Maipú, en un inicio de torneo que generó preocupación en el entorno del club por el rendimiento del equipo.

Este paso de Forestello se convierte además en el ciclo más corto de un entrenador en la institución desde el año 2010.

Lo que viene para el equipo

Tras la salida del entrenador, el plantel deberá enfocarse rápidamente en el próximo compromiso. El rojinegro visitará a Almagro el sábado desde las 15:30 en la provincia de Buenos Aires, en un partido clave para intentar revertir el presente.

Mientras tanto, en Patronato se abre una nueva etapa con la expectativa de encontrar estabilidad deportiva y mejorar el rendimiento en lo que resta de la temporada.