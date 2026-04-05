Forestello puso en duda su continuidad en Patronato tras otra derrota: "Tengo que pensar qué voy a hacer"

Forestello volvió a quedar en el centro de la escena tras una nueva derrota de Patronato en la Primera Nacional, un resultado que profundiza la crisis deportiva del equipo entrerriano. El entrenador, visiblemente golpeado por la situación, dejó en suspenso su continuidad como entrenador luego de la caída 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en condición de visitante.

El conjunto rojinegro no logra encontrar regularidad en el campeonato y atraviesa un presente complejo, con apenas cinco puntos que lo ubican en el fondo de la tabla de la Zona B. La distancia con los puestos de clasificación y, especialmente, con el líder —que justamente fue su último rival— agrava el panorama.

En diálogo con la prensa, el entrenador no esquivó el análisis y dejó una frase que encendió las alarmas: “Las cosas no se están dando. Tengo que pensar qué voy a hacer”. Sus palabras reflejan la incertidumbre que atraviesa tanto el cuerpo técnico como el plantel.

Autocrítica y señales de desgaste

A pesar del resultado adverso, Forestello intentó destacar algunos aspectos positivos del rendimiento del equipo. “Perdimos distinto. Generamos situaciones que antes no teníamos. La entrega de los chicos fue total”, explicó, marcando una leve mejoría en la actitud dentro del campo de juego, consignó Aire de Santa Fe.

El entrenador consideró que, más allá del marcador, hubo una evolución en el funcionamiento colectivo, aunque reconoció que no alcanza para revertir la situación actual. En ese sentido, remarcó que el equipo necesita encontrar resultados urgentes para salir del fondo.

“Son situaciones que ya me tocó vivir en otros clubes. Hay que ser inteligente para salir de esto”, agregó, dejando entrever su experiencia en momentos adversos, pero también evidenciando el desgaste que genera la falta de resultados.