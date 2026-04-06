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Rubén Darío Forestello rescindirá su contrato y dejará de ser el técnico de Patronato

Según fuentes extraoficiales, el entrenador Rubén Darío Forestello abandonará su cargo en Patronato a raíz de los resultados en el inicio del campeonato en la Primera Nacional. Asumirá Marcelo Candia interinamente.

6 de Abril de 2026
Rubén Darío Forestello deja el cargo de entrenador del equipo.
Rubén Darío Forestello deja el cargo de entrenador del equipo. Foto: Archivo Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Según fuentes extraoficiales, el entrenador Rubén Darío Forestello abandonará su cargo en Patronato a raíz de los resultados en el inicio del campeonato en la Primera Nacional. Asumirá Marcelo Candia interinamente.

El segundo ciclo de Rubén Darío Forestello en Patronato llegó a su fin este lunes, según fuentes extraoficiales. La derrota 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy como visitante fue su último encuentro al frente del plantel profesional.

 

 

Según detallaron, la salida del director técnico se dará tras la firma de la rescisión de su actual vínculo, que se extendía hasta fines de 2026.

 

Lamentablemente, los resultados no lo acompañaron al “Yagui”, quien en los primeros siete encuentros que estuvo en la Primera Nacional 2026 había cosechado un triunfo (contra Colegiales en el Grella), dos empates y cuatro derrotas (dos de ellas de local). Actualmente se posiciona 17º en la Zona B, solo por encima de Maipú de Mendoza. Es el que menos duró en el cargo desde 2010.

 

Marcelo Candia asumirá de forma interina

 

A la espera de que la dirigencia, encabezada por el presidente Adrián Bruffal, busque un sustituto para Forestello, se dio a conocer que Marcelo Candia tomará las riendas del plantel profesional.

 

Su primer contrincante será Almagro en la provincia de Buenos Aires, el próximo sábado a las 15:30 horas, según detalló la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Temas:

Patronato Rubén Darío Forestello Primera Nacional
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