Tras las lluvias, el sol empieza a ganar terreno y vuelve el clima otoñal

La semana arrancó con un protagonista claro: la ciclogénesis que se desarrolla desde el domingo y afecta a todo el este del país. Se trata de un sistema de evolución lenta, que mantiene varios días consecutivos de nubosidad, lluvias y condiciones inestables en la región.

En la región, la rama cálida de este sistema dio como resultado un inicio de semana gris, con lluvias y lloviznas persistentes. Al mismo tiempo, las temperaturas bajan y vuelven a registros más acordes a la época, con un aire claramente otoñal.

Miércoles con mejoras graduales

El miércoles marca una transición. A escala nacional, el tiempo mejora de oeste a este, pero en Buenos Aires el cambio llega más lento.

Durante buena parte del día, el cielo sigue con abundante nubosidad y todavía pueden darse lluvias débiles o chaparrones aislados, especialmente en la primera mitad de la jornada.

El viento sur pierde intensidad de forma gradual, pero deja otro efecto a considerar: una moderada crecida del Río de la Plata, producto de la persistencia de esa circulación.

A partir del jueves, el panorama mejora. Se instala un período de tiempo más estable, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias a la vista.

Las temperaturas no muestran cambios bruscos, pero sí una recuperación lenta y sostenida. Las máximas empiezan a subir de a poco, moviéndose dentro de un rango fresco a agradable, en línea con lo esperable para abril.

Pronóstico para Paraná

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para la ciudad de Paraná y la región días con condiciones estables y sin precipitaciones significativas.

Para este miércoles 8 de abril, se prevé una temperatura máxima de 22°C, con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la noche, y parcialmente nublado en la mañana y la tarde. Sin probabilidad de lluvias.

En cuanto al viento, se registrarán velocidades moderadas de entre 13 y 22 km/h, con predominio del sector sur durante gran parte de la jornada.

De cara a los próximos días, el organismo indica un leve ascenso de las temperaturas, con máximas que oscilarán entre los 24°C y 26°C hacia el fin de semana y comienzos de la próxima.

En síntesis, el panorama meteorológico muestra estabilidad, nubosidad variable y con el sol ganando terreno, luego de varios días de lluvias.