Solidaridad y emoción: la madre de Luna contó que reunieron los USD 140 mil para el tratamiento y agradeció la ayuda

La campaña solidaria para el tratamiento de Luna alcanzó su objetivo y la familia confirmó que lograron reunir los USD 140 mil necesarios para acceder a la terapia médica en Uruguay. La noticia fue comunicada en las últimas horas a través de redes sociales, donde expresaron su emoción y agradecimiento por el acompañamiento recibido.

La adolescente, de 15 años y oriunda de Gualeguay, padece linfoma no Hodgkin y necesitaba acceder a un tratamiento innovador conocido como terapia CAR-T. El procedimiento, que inicialmente solo estaba disponible en Europa, también puede realizarse en Montevideo, lo que abrió una alternativa viable para su recuperación.

Según informaron sus allegados, la comunidad logró reunir exactamente $234.102.525,50, superando la cifra requerida. “Llegamos al objetivo. Gracias por cada ayuda. Un gesto enorme de amor”, destacaron en un mensaje difundido en redes sociales.

Emoción y agradecimiento de la familia

La madre de la joven, Romina, expresó su emoción por el resultado de la campaña solidaria. “Gracias a la gente que se acercó desde diferentes lugares a pesar de la lluvia, a los viejitos que nos han alcanzado algo como pueden. Gracias a todos”, manifestó en un mensaje cargado de agradecimiento.

La historia de Luna había conmovido a la comunidad entrerriana, que se movilizó rápidamente para colaborar con la familia. Vecinos, amigos, instituciones y personas anónimas se sumaron a distintas iniciativas solidarias que permitieron alcanzar el monto necesario en pocos días.

En diálogo previo con Elonce, Romina había señalado que el costo del tratamiento era “una suma importante” y que requería un esfuerzo colectivo. La obra social cubrió instancias anteriores, pero esta terapia específica no contaba con financiamiento.

Una campaña que movilizó a toda la comunidad

Ante la urgencia, la familia impulsó una campaña solidaria que se difundió ampliamente en redes sociales y medios de comunicación. “Estamos lejos todavía, pero contamos con el apoyo de familiares, amigos y mucha gente que se ha sumado”, había expresado Romina días atrás.

Sin embargo, en menos de una semana, la situación cambió de manera significativa. A tan solo cuatro días de aquella entrevista con Elonce, la madre de Luna confirmó que habían alcanzado la cifra necesaria para costear el tratamiento.

El caso evidenció el fuerte compromiso social de la comunidad, que respondió con rapidez ante la necesidad urgente. La campaña no solo permitió reunir el dinero, sino también generar una red de acompañamiento para la familia.

Esperanza para el tratamiento

Con los fondos asegurados, Luna podrá acceder a la terapia en un centro especializado de Montevideo, lo que representa una nueva esperanza en su proceso de recuperación. La familia se prepara ahora para avanzar con los pasos médicos y administrativos necesarios.

El logro fue celebrado con emoción por todos quienes participaron de la campaña, en un ejemplo de solidaridad colectiva. La historia de Luna volvió a poner en evidencia el impacto de la ayuda comunitaria en situaciones críticas de salud.