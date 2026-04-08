Entre Ríos se ubica entre las provincias con más ventas de autos 0km en marzo

El mercado de autos en la Argentina volvió a mostrar en marzo una fuerte concentración en pocas jurisdicciones, aunque con presencia destacada de algunas provincias del interior. En ese escenario, Entre Ríos logró ubicarse entre los diez distritos con mayor cantidad de patentamientos de vehículos 0km, consolidando su participación dentro del esquema nacional.

Durante el tercer mes del año, se registraron 48.972 unidades vendidas en todo el país, con un claro predominio de los grandes centros urbanos. Sin embargo, el volumen alcanzado por distintas provincias permitió observar un mapa más diverso, en el que algunas regiones fuera de los principales polos económicos mantienen un ritmo sostenido de operaciones.

En ese contexto, Entre Ríos alcanzó un total de 1.266 unidades patentadas, lo que le permitió posicionarse en el séptimo lugar del ranking nacional. Este desempeño la ubica por encima de otras jurisdicciones y confirma una tendencia de estabilidad dentro del mercado de autos a nivel regional.

Un ranking dominado por los grandes centros

De acuerdo a datos publicados por Ámbito, el liderazgo volvió a quedar en manos de la provincia de Buenos Aires, con 13.508 unidades, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 9.541. Córdoba y Santa Fe completaron los primeros puestos entre los principales mercados del interior.

Más atrás aparecen Mendoza, Neuquén y Entre Ríos, mientras que Tucumán, Corrientes y Chaco completan el listado de las diez jurisdicciones con mayor volumen de ventas de autos 0km durante marzo.

Autos 0km.

El informe también señala que el peso de Buenos Aires y la Capital Federal responde a factores estructurales como la densidad poblacional, la actividad económica y la mayor disponibilidad de concesionarias, elementos que continúan marcando diferencias respecto al resto del país.

Señales de crecimiento en el interior

Más allá de la concentración, el comportamiento del mercado muestra algunos indicios de expansión en provincias que comienzan a ganar relevancia. En ese marco, Entre Ríos se sostiene dentro del top ten, lo que refleja un nivel de demanda constante en el segmento de autos nuevos.

El desempeño del interior, aunque todavía por debajo de los grandes centros, evidencia una participación que se mantiene activa y con posibilidades de crecimiento.

Lista completa de patentamientos de autos en marzo