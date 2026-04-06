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Por primera vez, un auto eléctrico encabeza el ranking de vehículos más baratos en el país

Por primera vez, un modelo chino y 100% eléctrico encabeza la tabla de los vehículos más accesibles del país, en un contexto donde los precios muestran comportamientos dispares según el segmento.

6 de Abril de 2026
El JEMV es el vehículo 0km más barato actualmente
El JEMV es el vehículo 0km más barato actualmente

Por primera vez, un modelo chino y 100% eléctrico encabeza la tabla de los vehículos más accesibles del país, en un contexto donde los precios muestran comportamientos dispares según el segmento.

Un auto eléctrico sorprende y toma el podio de los 0km más baratos de la Argentina

 

Por primera vez, un modelo chino y 100% eléctrico encabeza la tabla de los vehículos más accesibles del país, en un contexto donde los precios muestran comportamientos dispares según el segmento.

 

El mapa de los autos más económicos en la Argentina sumó en abril de 2026 un cambio histórico. El ranking dejó en lo más alto a un modelo eléctrico, algo inédito desde que se sigue la evolución de precios en este nicho.

 

Se supo que el precio fue determinante en este cambio de liderazgo. Con un valor de lista de 26.271.000 pesos, el JMEV Easy 3 logró superar por un margen mínimo al histórico referente del segmento, el Renault Kwid, que en abril se ubica en 26.360.000 pesos.

 

Detrás de este movimiento aparece un factor clave: la cotización del dólar. Al estar dolarizado, el precio del modelo chino se vio favorecido por la estabilidad cambiaria y la apreciación del peso, lo que le permitió ganar competitividad frente a otros autos del segmento.

 

 

Ranking de los 10 autos más baratos

 

JMEV Easy 3 – $26.271.000

Renault Kwid – $26.360.000

Fiat Mobi – $27.350.000

Hyundai HB20 – $27.600.000

Jac S2 – $27.860.000

Fiat Argo – $29.930.000

Fiat Cronos – $31.120.000

Citroën C3 – $31.360.000

Peugeot 208 – $31.460.000

Chevrolet Onix – $31.505.900

 

Un mercado con dos velocidades

 

El comportamiento de los precios muestra una particularidad en el mercado actual. Mientras los modelos de mayor valor —incluidos algunos de gama media— registraron bajas recientes por cambios impositivos, los autos más accesibles siguen otra lógica.

 

En este segmento, los valores tienden a mantenerse estables o acompañar la inflación, sin grandes ajustes a la baja. En ese contexto, el avance del JMEV Easy 3 aparece como una excepción clara dentro del listado.

 

Este fenómeno refleja una dinámica de “doble velocidad”: por un lado, vehículos más caros que ajustan sus precios a la baja por cuestiones fiscales; por otro, los modelos de entrada que sostienen valores más rígidos.

 

En paralelo, el ranking también deja ver una mayor diversidad de orígenes y propuestas. A la presencia consolidada de marcas tradicionales como Fiat, Renault y Chevrolet, se suman opciones de fabricantes asiáticos que comienzan a ganar terreno con estrategias de precio agresivas.

 

El liderazgo del JMEV Easy 3 no solo marca un cambio en la tabla, sino también una señal de transformación en el mercado. La electrificación, incluso en los segmentos más económicos, empieza a ocupar un lugar que hasta hace poco parecía lejano.

Temas:

0km Autos ranking precios
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