Con lista única, este jueves se realizan elecciones en UPCN

Este jueves habrá elecciones en UPCN y más de 10.000 afiliados están habilitados para votar. Con lista única, se reafirmará la continuidad de José Allende.
Este jueves de 8 a 18 se llevará a cabo las elecciones en UPCN para la reafirmar la continuidad de José Allende como Secretario General y la asunción como Secretaria Adjunta de Cristina Melgarejo, quién reemplazará a Carina Domínguez.
Un total de 10200 afiliados están habilitados para ejercer su derecho a voto. Los mismos tendrán la oportunidad de participar de la jornada en 70 mesas distribuidas en la provincia. Además habrá urnas volante, cuya distribución dependerá de cada seccional. Cabe recordar que los votantes deberán concurrir con su DNI.
En estas elecciones además se elegirán las autoridades del Consejo Directivo Nacional, la Comisión Revisora de Cuentas y Consejo Asesor a nivel nacional. Mientras que en la provincia se renovarán los integrantes de la Comisión Directiva, compuesta por 25 vocales titulares, 25 suplentes, y el Consejo Asesor.
Los resultados provisorios estarán disponibles desde las 21 aproximadamente, indica APF.