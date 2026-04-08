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Policiales Ordenaron la detención del sospechoso

Allanaron la vivienda de un hombre por un caso por abuso y promoción de la prostitución

En el marco de una causa por abuso y promoción de la prostitución, se realizó un allanamiento en la localidad de San José y se ordenó la detención de un hombre de 65 años.

8 de Abril de 2026
Allanamiento en San José
Allanamiento en San José

En el marco de una causa por abuso y promoción de la prostitución, se realizó un allanamiento en la localidad de San José y se ordenó la detención de un hombre de 65 años.

Este martes, alrededor de las 15:45 horas, se llevó a cabo un importante operativo en una vivienda de calle San Lorenzo, en la ciudad de San José. La medida fue solicitada mediante un oficio exhorto desde la Justicia de Concepción del Uruguay, en una causa caratulada como “Supuesta Promoción de la Prostitución Agravada y Abuso Sexual con Acceso Carnal Reiterado”.

 

Según se supo, el allanamiento contó con la presencia de la abogada defensora del acusado. Durante la requisa de la vivienda, secuestraron varios teléfonos celulares, que serán peritados para buscar registros o comunicaciones vinculadas a los delitos investigados.

Orden de detención vigente

Extraoficialmente se confirmó tras el operativo, que existe una orden de detención inmediata para el sospechoso, un hombre de aproximadamente 65 años. Las autoridades han solicitado que, en caso de ser localizado, se dé aviso urgente a la Agente Fiscal N° 4 de Concepción del Uruguay, la Dra. María Albertina Chichi.

 

Dada la complejidad de la causa, el operativo requirió la intervención conjunta de la Policía de Entre Ríos, como ser las División Investigaciones e Inteligencia Criminal de las Departamentales Colón y Uruguay, División Policía Científica y la Comisaría San José. (Fuente: 03442)

 

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allanamiento Abuso San José policiales
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