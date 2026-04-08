El Gobierno explicó los motivos del cierre del programa Volver al Trabajo

En una jornada en la que la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizó cortes de rutas y movilizaciones en distintos puntos del país en protesta por el recorte de planes, el Gobierno ratificó los argumentos por los cuales recortó la asistencia social.

El eje de un documento que emitió la cartera de Capital Humano fue sobre el programa Volver al Trabajo (VAT), una iniciativa que había sido creada como reformulación del ex plan Potenciar Trabajo y que, según informó el Ministerio, cumplió el plazo previsto de dos años.

La última asignación mensual no remunerativa correspondiente a los beneficiarios fue liquidada durante abril.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que la conclusión del programa formaba parte del diseño original y que la decisión implica una reorientación de recursos hacia políticas consideradas de “mayor impacto social”. El programa Volver al Trabajo había sido implementado con el objetivo de facilitar la transición hacia el empleo formal y eliminar barreras de acceso al trabajo registrado, explicaron.

A diferencia del esquema anterior, el programa contemplaba la inscripción prioritaria de los beneficiarios en capacitaciones laborales impulsadas por la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral. Además, antes del pago de la última cuota, el Gobierno notificó a los participantes sobre la posibilidad de acceder a nuevas instancias de formación, incluyendo vouchers para cursos de oficios y capacitación profesional.

En paralelo, el Ministerio destacó el fortalecimiento de otras prestaciones de la seguridad social con foco en sectores vulnerables. Según informó, la Tarjeta Alimentar registró un incremento del 137,5%, mientras que la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo aumentaron un 561%.

La cartera sostuvo que “la estrategia apunta a consolidar un esquema de asistencia directa, sin intermediarios, y a generar incentivos para la inserción en el empleo formal, en línea con la reconfiguración de las políticas sociales impulsada por el Ejecutivo”.