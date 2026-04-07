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Policiales Violento episodio entre vecinos

Dos hombres golpearon con varillas de hierro a otro vecino de barrio Belgrano

Violento episodio entre vecinos. La policía intervino tras una violenta agresión de dos hombres contra un tercer y secuestró varillas de hierro utilizadas para golpear a la víctima. Hay dos detenidos.

7 de Abril de 2026
Agresión en barrio de Paraná.
Agresión en barrio de Paraná. Foto: (PER).

Violento episodio entre vecinos. La policía intervino tras una violenta agresión de dos hombres contra un tercer y secuestró varillas de hierro utilizadas para golpear a la víctima. Hay dos detenidos.

La agresión en barrio Belgrano de Paraná derivó en la detención de dos hombres acusados de atacar con varillas de hierro a un vecino durante una gresca ocurrida en el interior del barrio, indicaron fuentes policiales.

 

Personal policial acudió al lugar tras el alerta de vecinos y logró demorar a los sospechosos en las inmediaciones. En el procedimiento, secuestraron dos varillas de hierro que habrían sido utilizadas en el ataque.

 

Tras la intervención, se dio aviso al fiscal en turno, quien dispuso la detención de ambos individuos. Los detenidos fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Temas:

Paraná Agresión barrio Belgrano detenidos
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