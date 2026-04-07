Un adulto mayor robó en un local de Paraná y quedó filmado: "Esperas que te dé un ejemplo y no que te haga una cosa así"

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre robó en un local de calle Andrés Pazos y quedó registrado en cámaras de seguridad; los comerciantes advierten sobre su presencia.
Un robo ocurrido en un local comercial ubicado en calle Andrés Pazos quedó registrado este martes en cámaras de seguridad. La comerciante afectada relató el hecho y expresó su preocupación: “Nada justifica un robo”. Según explicó, el hombre utilizó estrategias para distraerla y aprovecharse de la situación: “Se ve que va distrayendo, nos hizo cortar fiambre, lo dejó y nos hacía perder el tiempo para poder llevarse las cosas en el bolso”.
La comerciante describió al ladrón como alguien que actúa con total impunidad. “Con total impunidad, agarraba y reojeaba. Ya tiene la costumbre de hacerlo. Por eso quisimos alertar y hacerlo tan público para todos los comercios porque algunos nos han dicho que lo conocen y anda rondando”, comentó. La situación ha generado alarma entre quienes trabajan en la zona, dado que no se trata de un hecho aislado.
El robo sorprendió a los empleados del local, quienes no esperaban que una persona adulta actuara de esa manera. “Uno se lo va a esperar de una persona adulta, que esperas que te dé un ejemplo y no que te haga una cosa así. Nada justifica robarte así a cantidad, abrirte las heladeras y llevarte las cosas”, agregó la comerciante.
Productos sustraídos y detalles del hecho
Entre los elementos sustraídos, la comerciante mencionó que “se llevó una caja completa de caramelos, de pastillas, una gaseosa y una bebida energizante”. Además, destacó que el ladrón no portaba ningún tipo de identificación que delatara su accionar: “La persona no tenía una identificación de ladrón”.
El hecho se suma a la preocupación de los comerciantes locales por la presencia de personas que rondan con fines delictivos. La comerciante también comentó cómo las características físicas del ladrón dificultaron su identificación: “Uno cuando tiene anteojos lo que te hace no verle los ojos y no saber qué es lo que quiere esa persona”.
Hasta el momento, la comerciante no ha realizado una denuncia formal ante las autoridades, pero su objetivo principal es alertar a otros comercios sobre la conducta delictiva. La publicación de las imágenes y la información sobre el ladrón busca prevenir que más locales sean víctimas de hechos similares.