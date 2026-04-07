Estados Unidos e Irán analizan la propuesta de Pakistán para extender la tregua dos semanas más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está revisando la propuesta de Pakistán de extender en dos semanas el plazo para que Irán llegue a un acuerdo, informó la Casa Blanca aproximadamente cuatro horas antes de la fecha límite fijada por el presidente Trump a las 8 de la noche, hora del Este (21 de Argentina).

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a CBS News que Trump “ha sido informado de la propuesta y dará una respuesta”.

Durante una llamada telefónica con Fox News el martes, el presidente dijo que “estamos en negociaciones acaloradas”, pero se negó a decir cómo se sentía respecto a las conversaciones, reportó la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

La propuesta de Pakistán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidió a las partes en conflicto en Medio Oriente que respeten un cese del fuego de dos semanas para “permitir que la diplomacia logre el fin concluyente de la guerra”, en una publicación en X.

También pidió al presidente Donald Trump que extienda su plazo sobre Irán por dos semanas y que Irán reabra el estrecho de Ormuz durante ese periodo, reportó la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

A pocas horas del plazo

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, impulsó la propuesta con el argumento de que las gestiones diplomáticas muestran avances y todavía pueden evitar una nueva escalada militar en Medio Oriente. A las 21 (hora argentina) se terminaría el ultimátum y Trump había anunciado que moriría "toda una civilización", con la propuesta pakistaní el ataque a Irán podría no suceder esta noche.

"47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin", había amenazado el mandatario de Estados Unidos en la red social Truth y agregó: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá".

La respuesta de Irán a la amenaza de Trump

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, le respondió este martes a Trump, a horas de que venza el ultimátum lanzado por el mandatario de los Estados Unidos para invadir Irán con la intención de reabrir el estrecho de Ormuz.

"Más de 14 millones de iraníes orgullosos se han inscrito hasta ahora para sacrificar sus vidas en defensa de Irán", señaló el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian y remarcó: "Yo también he estado, estoy y seguiré estando comprometido a dar mi vida por Irán".

Sus palabras se suman a lo expresado más temprano por la Guardia Revolucionaria iraní, que lanzó una advertencia directa mediante un comunicado: “La Guardia Revolucionaria declara una vez más que, si el Ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta irá más allá de la región”. La definición refuerza el tono desafiante de Teherán en la antesala de un posible nuevo conflicto.

El mensaje no se limitó al plano militar. Las autoridades iraníes también deslizaron una amenaza de carácter económico al advertir que podrían privar de petróleo y gas a Estados Unidos y a sus aliados “durante años”, en un escenario que podría impactar de lleno en los mercados energéticos globales.