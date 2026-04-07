Frigerio analizó con intendentes justicialistas la situación de los municipios y la caída de recursos

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes un encuentro con la Liga de Intendentes Justicialistas, en el que se abordó la situación económica y financiera que atraviesan la provincia y los gobiernos locales, en un contexto de fuerte caída de recursos.

Durante la reunión, el mandatario expuso el escenario actual y señaló que "los números definitivos muestran que la caída de los recursos provinciales ha sido incluso superior a la de los municipios", y remarcó que se trata de "un dato objetivo que refleja la realidad".

En ese marco, subrayó que la situación de los gobiernos locales es heterogénea y que "no existe una única realidad", ya que conviven municipios con distintos niveles de endeudamiento y capacidades financieras. "Hay jurisdicciones con recursos disponibles y otras con fuertes limitaciones, en un contexto que es, sin dudas, muy complejo", explicó.

En relación a la discusión sobre los recursos, Frigerio sostuvo que "si se plantea avanzar en la incorporación de determinados fondos al esquema de coparticipación, no voy a oponerme", y reafirmó su disposición al diálogo para encontrar alternativas que contemplen las distintas realidades.

Asimismo, valoró el esfuerzo de los intendentes y afirmó: "Sé que muchos están haciendo un gran esfuerzo para sostener sus municipios en este contexto, y eso es algo que valoro".

Finalmente, el gobernador destacó la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado y señaló que "quienes tenemos responsabilidades de gestión sabemos lo que implica cumplir todos los meses con obligaciones como el pago de salarios".

"Voy a estar siempre del lado de quienes hacen el esfuerzo de gestionar en un contexto de recursos cada vez más escasos. Tenemos que trabajar en conjunto para mejorar la calidad del gasto público y evitar que recursos que son de todos se destinen a sostener desequilibrios estructurales, en lugar de invertirse en obras y servicios que mejoren la vida de la gente", concluyó.

Por su parte, el secretario general de Gobernación, Mauricio Colello, remarcó la importancia de estos espacios de conversación sobre todo "por el difícil momento que nos toca atravesar a quienes gestionamos fondos públicos, vinculado a la caída de la recaudación, afrontando cada vez más responsabilidades y competencias que tenemos tanto la provincia como los municipios".

Dijo que se recepcionaron las propuestas que acercaron hoy los intendentes del justicialismo y expresó el compromiso de "continuar con estas reuniones y poder trabajar articuladamente, optimizando los recursos para mejorar la calidad de vida de los entrerrianos".

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, agradeció la respuesta inmediata por parte de las autoridades provinciales ante el pedido de la Liga de reunirse y la presencia de todo el equipo de gestión. "Vinimos a proponer ideas para que el gobernador las analice con sus funcionarios. Entendemos la situación que se está afrontando, sabemos cuál es la situación económica del país y cómo eso impacta en los recursos que llegan a la provincia y los municipios", expresó Fuertes y agregó la importancia de trabajar "hombro con hombro para defender los intereses de los entrerrianos".

También valoró la posibilidad de que todos los intendentes expresen su situación particular. "Hacemos un buen balance" del encuentro y le solicitaron al gobernador "reunirnos más seguido" para trabajar y "que nos vaya bien a todos".

Del encuentro participaron el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; de Salud, Daniel Blanzaco; de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; y de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat; el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales; y el gerente general de Enersa, Jorge Tarchini.