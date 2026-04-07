Brindaron capacitaciones de alto rendimiento en hockey sobre césped en Paraná

El Centro Provincial de Convenciones (CPC) se convirtió en epicentro de la formación deportiva con las capacitaciones de alto rendimiento en hockey sobre césped, destinadas a jugadores sub-16 y sub-19 de distintas regiones del país.

“Es muy importante tener la posibilidad de que Paraná nos reciba, que el Rowing Club nos reciba y que, tanto para la confederación como para los chicos de esta edad, sea una oportunidad de encontrarse y de mostrarse”, expresó Luciano Agüero, coordinador de Preparación Física.

La actividad forma parte de un plan anual que contempla varias concentraciones nacionales por categoría y sexo. “Las actividades principales consisten, fundamentalmente, en evaluar a los chicos en sus regiones y que sean seleccionados para participar en concentraciones nacionales y, eventualmente, en alguna competencia internacional”, explicaron los organizadores, destacando la importancia de que los deportistas cuenten con seguimiento técnico y físico constante.

Evaluación integral y formación de talentos

Durante la jornada, los jóvenes participaron en entrenamientos técnicos, partidos y pruebas físicas, además de interactuar con jugadores de los seleccionados locales.

Mario Domínguez agregó: “Somos parte de todas las asociaciones y federaciones afiliadas que conforman la confederación, por lo que tratamos de acompañar estas iniciativas aquí, en la región del Litoral, como anfitriones en el club, prestando las instalaciones y contando con el apoyo de la ciudad para llevarlas a cabo al mejor nivel”.

El valor de la convivencia y los desafíos futuros

Además de la preparación deportiva, se buscó fortalecer la convivencia entre los participantes, quienes alojaron y hospedaron a los seleccionados argentinos. “Se genera una linda convivencia y una amistad que, en los deportes amateur, es lo más valioso”, subrayaron los coordinadores.

CPC: Brindan capacitaciones de alto rendimiento en hockey sobre césped

Entre los desafíos, destacaron la necesidad de mantener el talento en las regiones de origen y de equilibrar la inversión familiar con la formación deportiva. “Argentina es una potencia mundial en hockey. Evidentemente, el trabajo que se está haciendo es bueno y lo vamos perfeccionando a medida que el deporte nos exige”, concluyeron.